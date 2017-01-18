Мать приёмной дочери Джоли просит актрису о встрече с ребенком

Когда Анжелина Джоли забирала девочку из приюта в Эфиопии, сотрудники детского дома сказали, что Захара – сирота. Позже стало известно о происхождении ребенка. Девочка была зачата от насильника. Ее мать отдала ребенка в приют, так как не могла содержать.Спустя 12 лет женщина решила написать Анджелина Джоли письмо с просьбой повидать дочь. Биологическая мать не претендует на опеку над Захарой, она просто хочет услышать ее голос. Женщина также призналась, что не провела ни дня без мысли о ней.«Анджелина стала для Захары лучшей матерью, чем я когда-либо могла ею быть. Эта женщина растила ее, воспитывала, дала ей все самое лучшее. Но это не значит, что я не скучаю за ней», - высказалась мама девочки. Женщина не просто так решила обратится к Анджелина Джоли. Она искренне рассчитывает на воссоединение с дочерью и хочет видится с ней хотя бы по определенным дням.

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