Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 18 января 2017: Илья Яббаров вновь запел; Гозиас чуть было не покалечила возлюбленного

При этом личная жизнь парня тоже не сложилась. На следующий же день после ухода с проекта мужчина поскандалил с Екатериной Кауфман, и молодые люди расстались. Потом, правда, Илья опубликовал в сети запись, словно с Катей они вновь вместе, тем не менее, фанаты этому не поверили и решили, что это очередной троллинг от Яббарова.Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 18 января 2017: как стало известно несколько дней тому назад, экс-участник телешоу «Дом 2» снова взялся за старое. Домовский шансонье вновь начал петь в разных клубах. У него не получилось собрать аудиторию в концертном зале, но развлекательные заведения не против, чтобы Илья пел на сцене в их залах. При этом многие зрители решили, что это все-таки небольшая его победа. Ведь парень и дальше идет к своей цели, чтобы стать профессиональным певцом. Мало того, недавно для выступления его пригласил столичный клуб. Илья уже покорил Саратов, а теперь на очереди Москва.К новому туру конкурса «Свадьба на миллион» Константин Иванов и Александра Гозиас захотели подойти очень креативно. В то время, как их соперники увековечивали своих любимых написанием портретов, Гозиас решила задействовать в этом деле причинное место второй половины.Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 18 января 2017: на видеозаписи анонса будущего выпуска можно увидеть, что креативная идея сделать слепок с достоинства Иванова едва не обернулась его лишением. После нескольких попыток снять застывшую массу, девушка взялась за ножницы. При этом все прошло хорошо, но одного ее неосторожного движения хватило бы, чтобы Константин забыл и о потомстве, и о любовных связях в принципе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171274-news.html