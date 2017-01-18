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Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 18 января 2017: Илья Яббаров вновь запел; Гозиас чуть было не покалечила возлюбленного

Для многих поклонников телешоу «Дом 2» стал неожиданностью тот факт, что Илья Яббаров снова покинул проект. Возвратившись на телешоу после своего изгнания, он довольно добросовестно выполнял все задания администрации телестройки: строго следил за помещенными в изолятор, в скандальном ключе строил любовь, с участниками конфликтовал очень жестко и ради популярности не пожалел даже свою бывшую семью. Тем не менее, все оказалось тщетным, поскольку Илью, как говорят недоброжелатели, изгнали, и при этом без «выходного пособия».

При этом личная жизнь парня тоже не сложилась. На следующий же день после ухода с проекта мужчина поскандалил с Екатериной Кауфман, и молодые люди расстались. Потом, правда, Илья опубликовал в сети запись, словно с Катей они вновь вместе, тем не менее, фанаты этому не поверили и решили, что это очередной троллинг от Яббарова.
Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 18 января 2017: Илья Яббаров вновь запел; Гозиас чуть было не покалечила возлюбленного

Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 18 января 2017: как стало известно несколько дней тому назад, экс-участник телешоу «Дом 2» снова взялся за старое. Домовский шансонье вновь начал петь в разных клубах. У него не получилось собрать аудиторию в концертном зале, но развлекательные заведения не против, чтобы Илья пел на сцене в их залах. При этом многие зрители решили, что это все-таки небольшая его победа. Ведь парень и дальше идет к своей цели, чтобы стать профессиональным певцом. Мало того, недавно для выступления его пригласил столичный клуб. Илья уже покорил Саратов, а теперь на очереди Москва.

Гозиас чуть было не покалечила Константина

К новому туру конкурса «Свадьба на миллион» Константин Иванов и Александра Гозиас захотели подойти очень креативно. В то время, как их соперники увековечивали своих любимых написанием портретов, Гозиас решила задействовать в этом деле причинное место второй половины.
Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 18 января 2017: Илья Яббаров вновь запел; Гозиас чуть было не покалечила возлюбленного

Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 18 января 2017: на видеозаписи анонса будущего выпуска можно увидеть, что креативная идея сделать слепок с достоинства Иванова едва не обернулась его лишением. После нескольких попыток снять застывшую массу, девушка взялась за ножницы. При этом все прошло хорошо, но одного ее неосторожного движения хватило бы, чтобы Константин забыл и о потомстве, и о любовных связях в принципе.


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