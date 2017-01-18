И в горе, и в радости: свадьбы и расставания звезд, о которых заговорит мир в этом году

Даже если женятся простые смертные, дорогостоящий дым, как правило, стоит коромыслом. Что уж говорить о знаменитостях! Платья и кольца, меню и список гостей – все читается как приключенческий роман.
Джейсон Стэтхэм
В начале прошлого года 49-летний актер сделал предложение руки и сердца модели Роузи Хантингтон-Уайтли, с которой встречается уже больше шести лет. Однако 29-летней красавице не стоит ожидать шумного и многолюдного торжества, поскольку это не в привычках Джейсона.
Возможно, за этим последуют другие счастливые новости. Роузи уже намекнула, что готова родить избраннику ребенка.
«Я думаю об этом все время, и мне не важно, где создавать семью – в Америке или в Англии, – рассказала модель. – Но есть определенные сложности. Я стараюсь не загадывать на будущее, так жить интереснее».
А на днях появился снимок модели в просторном пончо, который навел общественность на мысль о том, что Роузи уже в положении.
ПИППА МИДДЛТОН
Самым ожидаемым бракосочетанием 2017 года нас порадует 33-летняя сестра герцогини Кембриджской. Счастливая невеста и ее избранник, 41-летний миллионер Джеймс Мэттьюз, уже разослали гостям открытки с просьбой не занимать 20 мая, поскольку в этот день новобрачные будут ждать их подарков и поздравлений в церкви Энглфилда. Живописная деревня расположена в нескольких километрах от дома старших Миддлтонов, которые решили не связываться с ресторанами и устроить банкет у себя.
Изначально пресса предполагала, что герцогиня Кэтрин – самая очевидная кандидатура на роль подружки невесты. Однако Пиппа решила придерживаться старой традиции, согласно которой в подружки можно брать только незамужних барышень моложе новобрачной. Пиппа Миддлтон переплюнет сестру по масштабу свадьбы
Маленькие племянники – совсем другое дело. По слухам, принцессе Шарлотте доверят разбрасывать по церкви цветочные лепестки, а принцу Джорджу – подносить кольца. Разумеется, под присмотром взрослых, потому что одно только сделанное на заказ кольцо Пиппы стоит $250 тыс. «Джеймс никогда не купил бы ей украшение с витрины, – говорят в окружении жениха. – Это будет нечто уникальное».
МИРАНДА КЕРР
33-летняя модель помолвлена с 26-летним основателем социальной сети Snapchat Эваном Шпигелем с прошлого лета. «Делая предложение, мой жених сказал, что это первый и последний раз, когда он стоит передо мной на коленях», – поделилась Миранда. Друзья пары предвидят «экстравагантное торжество в стиле Эвана» и утверждают, что невеста была только рада переложить подготовку церемонии на его плечи. Ей любопытно увидеть, что обладатель состояния в два с лишним миллиарда долларов вкладывает в понятие «экстравагантность».
Ясно одно: эти влюбленные точно не станут отмечать бракосочетание пикником на заднем дворе своего нового особняка в Брентвуде. С ролью пажа на свадьбе отлично справится 5-летний Флинн – сын Миранды от брака с Орландо Блумом, который обожает будущего отчима. Важно, что подготовка к бракосочетанию проходит с благословения Блума. Актер дружен с избранником бывшей жены и непременно получит приглашение на торжество.
НЕПРИЯТНЫЕ СИМПТОМЫ
Пусть в отношении свадеб знаменитости имеют почти неограниченные возможности, шансов сохранить любовь у них не больше, чем у обычных людей. Возможно, эти пары закончат 2017 год порознь.
ОРЛАНДО БЛУМ И КЭТИ ПЕРРИ
Слухи, что роман 39-летнего актера и 32-летней певицы Кэти Перри переживает не лучшие времена, пошли гулять еще осенью прошлого года.
«Орли хочет прекратить отношения, – говорили друзья актера в начале ноября. – Намекнул, что Кэти настроена на брак и детей, а он к этому не готов». По словам знакомых певицы, она и сама догадалась, что отношения с Орландо вряд ли приведут к созданию семьи. «Кэти по-прежнему очень тепло относится к Орли, но больше не может отрицать, что у них разные жизненные пути и цели», – рассказали они.
В тот раз слухи оказались ложными, но дыма без огня, как известно, не бывает. Тем более во время частых разлук с Кэти ее свободолюбивый возлюбленный не обходит вниманием других женщин.
КАНЬЕ УЭСТ И КИМ КАРДАШЬЯН
В ноябре 39-летний музыкант угодил в психиатрическую клинику с «временным психозом». И хотя Канье провел там всего девять дней, за это время его 36-летняя супруга крепко задумалась о разводе. Излишне эмоциональная Ким вообще плохо переносит стресс, а воспитывать двоих маленьких детей под одной крышей с ментально нестабильным мужчиной – испытание не для слабонервных.
Друг Ким Кардашьян сообщил правду о ее разводе
Жми «Нравится» и получай самые лучшие советы, новости, рецепты и лайфхаки в Фейсбуке!