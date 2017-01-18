И в горе, и в радости: свадьбы и расставания звезд, о которых заговорит мир в этом году

Есть вещи, которые невозможно, предсказать. Хорошо, что бракосочетание планируется заранее, да и признаки грядущих громких расставаний налицо. Нас ждет множество сюрпризов от знаменитостей.

Даже если женятся простые смертные, дорогостоящий дым, как правило, стоит коромыслом. Что уж говорить о знаменитостях! Платья и кольца, меню и список гостей – все читается как приключенческий роман.

Джейсон Стэтхэм

В начале прошлого года 49-летний актер сделал предложение руки и сердца модели Роузи Хантингтон-Уайтли, с которой встречается уже больше шести лет. Однако 29-летней красавице не стоит ожидать шумного и многолюдного торжества, поскольку это не в привычках Джейсона.

«Когда мы поженимся, журналисты узнают об этом последними», – сказал он. Даже если Роузи разочарована, она как правильная невеста поддерживает любимого во всем. «Мы и в магазин не можем вместе сходить, потому что люди пристают к Джейсону, – скромно признает она. – Приходится ограничивать совместные появления красными дорожками. Конечно, мы не хотим незваных гостей на свадьбе. Тем более церемония точно пойдет наперекосяк, мы иначе не умеем».

Возможно, за этим последуют другие счастливые новости. Роузи уже намекнула, что готова родить избраннику ребенка.

«Я думаю об этом все время, и мне не важно, где создавать семью – в Америке или в Англии, – рассказала модель. – Но есть определенные сложности. Я стараюсь не загадывать на будущее, так жить интереснее».

А на днях появился снимок модели в просторном пончо, который навел общественность на мысль о том, что Роузи уже в положении.

ПИППА МИДДЛТОН

Самым ожидаемым бракосочетанием 2017 года нас порадует 33-летняя сестра герцогини Кембриджской. Счастливая невеста и ее избранник, 41-летний миллионер Джеймс Мэттьюз, уже разослали гостям открытки с просьбой не занимать 20 мая, поскольку в этот день новобрачные будут ждать их подарков и поздравлений в церкви Энглфилда. Живописная деревня расположена в нескольких километрах от дома старших Миддлтонов, которые решили не связываться с ресторанами и устроить банкет у себя.

Изначально пресса предполагала, что герцогиня Кэтрин – самая очевидная кандидатура на роль подружки невесты. Однако Пиппа решила придерживаться старой традиции, согласно которой в подружки можно брать только незамужних барышень моложе новобрачной. Пиппа Миддлтон переплюнет сестру по масштабу свадьбы

«Пиппа дипломатично вышла из трудной ситуации, – считают близкие. – Ей хочется видеть сестру рядом с собой у алтаря, но в этом случае Кейт перетянет на себя все внимание и затмит виновников торжества».

Маленькие племянники – совсем другое дело. По слухам, принцессе Шарлотте доверят разбрасывать по церкви цветочные лепестки, а принцу Джорджу – подносить кольца. Разумеется, под присмотром взрослых, потому что одно только сделанное на заказ кольцо Пиппы стоит $250 тыс. «Джеймс никогда не купил бы ей украшение с витрины, – говорят в окружении жениха. – Это будет нечто уникальное».

МИРАНДА КЕРР

33-летняя модель помолвлена с 26-летним основателем социальной сети Snapchat Эваном Шпигелем с прошлого лета. «Делая предложение, мой жених сказал, что это первый и последний раз, когда он стоит передо мной на коленях», – поделилась Миранда. Друзья пары предвидят «экстравагантное торжество в стиле Эвана» и утверждают, что невеста была только рада переложить подготовку церемонии на его плечи. Ей любопытно увидеть, что обладатель состояния в два с лишним миллиарда долларов вкладывает в понятие «экстравагантность».

Ясно одно: эти влюбленные точно не станут отмечать бракосочетание пикником на заднем дворе своего нового особняка в Брентвуде. С ролью пажа на свадьбе отлично справится 5-летний Флинн – сын Миранды от брака с Орландо Блумом, который обожает будущего отчима. Важно, что подготовка к бракосочетанию проходит с благословения Блума. Актер дружен с избранником бывшей жены и непременно получит приглашение на торжество.

НЕПРИЯТНЫЕ СИМПТОМЫ

Пусть в отношении свадеб знаменитости имеют почти неограниченные возможности, шансов сохранить любовь у них не больше, чем у обычных людей. Возможно, эти пары закончат 2017 год порознь.

ОРЛАНДО БЛУМ И КЭТИ ПЕРРИ

Слухи, что роман 39-летнего актера и 32-летней певицы Кэти Перри переживает не лучшие времена, пошли гулять еще осенью прошлого года.

«Орли хочет прекратить отношения, – говорили друзья актера в начале ноября. – Намекнул, что Кэти настроена на брак и детей, а он к этому не готов». По словам знакомых певицы, она и сама догадалась, что отношения с Орландо вряд ли приведут к созданию семьи. «Кэти по-прежнему очень тепло относится к Орли, но больше не может отрицать, что у них разные жизненные пути и цели», – рассказали они.

В тот раз слухи оказались ложными, но дыма без огня, как известно, не бывает. Тем более во время частых разлук с Кэти ее свободолюбивый возлюбленный не обходит вниманием других женщин.

КАНЬЕ УЭСТ И КИМ КАРДАШЬЯН

В ноябре 39-летний музыкант угодил в психиатрическую клинику с «временным психозом». И хотя Канье провел там всего девять дней, за это время его 36-летняя супруга крепко задумалась о разводе. Излишне эмоциональная Ким вообще плохо переносит стресс, а воспитывать двоих маленьких детей под одной крышей с ментально нестабильным мужчиной – испытание не для слабонервных.

Друг Ким Кардашьян сообщил правду о ее разводе

«Ким боится подпускать его к детям», – сообщают источники в окружении семьи. В конце года пошли слухи, что звезда реалити-шоу настоятельно предложила мужу пожить раздельно. «Она хочет подождать с разводом, пока Канье не поправится окончательно, – утверждали друзья пары. – Ким все еще любит его. Но после того, как ее ограбили в Париже, она нуждалась в поддержке, а он вместо этого ушел в себя. Она даже не понимала, что с ним происходит, пока его не забрали в больницу. Роль более сильного партнера в браке ей явно не по плечу».

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