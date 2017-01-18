Нюша завершила съемки клипа на песню «Тебя любить»

Характер клипа, как и самой песни «Тебя любить», романтический. В ролике исполнительница показывает, что в жизни людей самое главное. Клип обещает стать запоминающимся зрелищем, в нем сразу воплотился не один образ. Это и блестящее тело в летящей капсуле, и стекающие капельки воды в кратеры, и превращение рук в цветы. Нереальность образов по разному трактуется каждым зрителем, воспринимается суть жизни каждого по разному. Сама же певица называет видеопредставление искренним признанием о предназначении женщины любить и быть любимой.Для блистательного эффекта было использовано технику боди-арт, а также элементы костюма ручной работы. Увидеть клип можно будет уже в феврале этого года. Напомним, что сама песня впервые прозвучала в октябре 2016 года и покорила слушателей своей романтикой.

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