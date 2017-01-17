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Бьянке придется заплатить восемь миллионов рублей за «левые» концерты

Бьянке придется заплатить восемь миллионов рублей. Всему виной пятьдесят «левых» концертов певицы.

Бьянке придется заплатить восемь миллионов рублей за «левые» концерты


По предварительным данным, компания Werner Music Russia подала в суд на «королеву русcкого r'n'b"». Она требует взыскать с Бьянки восемь миллионов рублей. Певицу обвиняют в том, что она самовольно провела более полусотни левых концертов.
Согласно агентскому договору, Татьяна Липницкая (настоящее имя звезды) должна согласовывать свою концертную деятельность с менеджерами компании. Певица, в свою очередь, провела 57 выступлений, как в России, так и за ее пределами, не перечислив на счет агентов ни копейки дивидендов.
В итоге, компания потеряла 8 миллионов рублей - 30% от дохода звезды. Представители фирмы считают подобное положение вещей крайне несправедливым. Ведь за это время они продолжали развивать карьеру Бьянки, инвестируя в ее концертную деятельность, выплачивая авансы по клипам и лицензионным договорам.


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