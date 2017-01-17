Бьянке придется заплатить восемь миллионов рублей за «левые» концерты

По предварительным данным, компания Werner Music Russia подала в суд на «королеву русcкого r'n'b"». Она требует взыскать с Бьянки восемь миллионов рублей. Певицу обвиняют в том, что она самовольно провела более полусотни левых концертов.Согласно агентскому договору, Татьяна Липницкая (настоящее имя звезды) должна согласовывать свою концертную деятельность с менеджерами компании. Певица, в свою очередь, провела 57 выступлений, как в России, так и за ее пределами, не перечислив на счет агентов ни копейки дивидендов.В итоге, компания потеряла 8 миллионов рублей - 30% от дохода звезды. Представители фирмы считают подобное положение вещей крайне несправедливым. Ведь за это время они продолжали развивать карьеру Бьянки, инвестируя в ее концертную деятельность, выплачивая авансы по клипам и лицензионным договорам.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171262-news.html