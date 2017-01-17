Ирина Дубцова дала откровенное интервью

Дубцова рассказала, что Новый год она провела с сыном и бывшим мужем. Обычно, праздники певица проводит на сцене, так как для неё концерт и есть праздник. Когда Дубцову спросили, появилось ли желание уйти за 10 лет со сцены, певица твёрдо ответила, нет.Звезда российского шоу-бизнеса рассказала, что многие её песни касаются не только её, но и друзей, близких людей. Дубцова является для себя и продюсером, и песни себе пишет, и музыку. Эта самостоятельность ей нравится.Также певица рассказала, что написала одну из песен для Лазарева, которая выйдет осенью. Когда Дубцову спросили, почему она так хорошо выглядит, ведь недавно она опубликовала фото без макияжа, она ответила, что ничего особенного рассказать не может. У неё есть шкаф, который набит различными средствами по уходу за кожей, но не более. Пластику девушка делала только на груди.Своим хобби Дубцова считает рыбалку. Она может поймать рыбу голыми руками там, где её невозможно словить даже на удочку.

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