Татьяна Терешина показала фигуру в прозрачном белье

Певица приняла участие в провокационной фотосессии. На снимке, которым Татьяна Терешина поделилась в социальных сетях, она позирует в сексуальном облегающем боди, которое не скрывает достоинств ее фигуры.

Певица Татьяна Терешина постоянно удивляет поклонников провокационными кадрами. На одном из недавних снимков артистка позирует сидя в кровати. Пикантности кадру придает тот факт, что на Терешиной надето прозрачное боди, подчеркивающие все достоинства ее фигуры. После того, как знаменитость сделала пост в социальных сетях, она решила узнать у подписчиц, как часто они выбирают сексуальное нижнее белье.

«Когда ты проснулся в понедельник как в воскресенье и все равно глаза еще закрыты, но уже хочется быть нарядной. Хоть и съемки сегодня не имеют секси-подоплеку, все равно выберу эту красотку! Скажите, а вы надеваете под пиджаки вот такие секси-штучки или только по особым поводам? Мне интересно, я одна такая или еще есть смелые?» – поинтересовалась Татьяна у тех, кто следит за ее микроблогом.

Поклонники Терешиной нашли, что она потрясающе выглядит. Девушки, подписанные на обновления артистки в социальных сетях, ответили ей, что тоже часто выбирают боди. «Классно», «Люблю подобные вещи», «Это очень круто», «Надеваю без проблем», – обсуждали пользователи социальных сетей.

Ранее Татьяна Терешина объвила в своем микроблоге, что возвращается на сцену. Отметим, что о певице, выступавшей в составе группы Hi-Fi, долгое время ничего не было слышно. В 2011 году вышел дебютный альбом Терешиной, получивший название «Открой мне сердце». Работа над этой пластинкой продолжалась четыре года, в нее вошли такие композиции, как «Обломки чувств», «Будет жарко», «Вестерн» и «Радио Га-га-га». Автором ряда песен стал известный музыкант Noize MC. В 2014 году артистка представила клип «Прости», срежиссированный Романом Трофимовым.

В своем недавнем посте Терешина поспешила рассказать поклонникам о том, почему не радовала их новыми работами. По признанию певицы, она находилась в творческом поиске.

«Долго выдерживала паузу, хоть и продолжала гастролировать, но ничего не выпускала, а все потому, что не хотела размениваться и потому, что я не люблю делать в полноги. Был не самый легкий период, отчасти и из-за семейных стрессов, так и не опишешь в одном посте весь спектр эмоций, который я пережила за эти два года, пока не выпускала песни. Наконец-то я созрела! Ура! И наконец-то я начала работать над треком. Еще только начало, но меня сильно вдохновляют эти первые шаги новой повзрослевшей и окрепшей меня!» – делилась исполнительница.

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