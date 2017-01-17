Татьяна Терешина показала фигуру в прозрачном белье

Певица Татьяна Терешина постоянно удивляет поклонников провокационными кадрами. На одном из недавних снимков артистка позирует сидя в кровати. Пикантности кадру придает тот факт, что на Терешиной надето прозрачное боди, подчеркивающие все достоинства ее фигуры. После того, как знаменитость сделала пост в социальных сетях, она решила узнать у подписчиц, как часто они выбирают сексуальное нижнее белье.
Поклонники Терешиной нашли, что она потрясающе выглядит. Девушки, подписанные на обновления артистки в социальных сетях, ответили ей, что тоже часто выбирают боди. «Классно», «Люблю подобные вещи», «Это очень круто», «Надеваю без проблем», – обсуждали пользователи социальных сетей.
Ранее Татьяна Терешина объвила в своем микроблоге, что возвращается на сцену. Отметим, что о певице, выступавшей в составе группы Hi-Fi, долгое время ничего не было слышно. В 2011 году вышел дебютный альбом Терешиной, получивший название «Открой мне сердце». Работа над этой пластинкой продолжалась четыре года, в нее вошли такие композиции, как «Обломки чувств», «Будет жарко», «Вестерн» и «Радио Га-га-га». Автором ряда песен стал известный музыкант Noize MC. В 2014 году артистка представила клип «Прости», срежиссированный Романом Трофимовым.
В своем недавнем посте Терешина поспешила рассказать поклонникам о том, почему не радовала их новыми работами. По признанию певицы, она находилась в творческом поиске.
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