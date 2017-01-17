Авторизация
 
  • 09:19 – Компания Onda выпустила планшет «два в одном» V10 Pro 
  • 09:19 – Ученые: Ревнивые люди склонны ярко одеваться 
  • 09:15 – «Жги Марина! Жги!»: Пьяный позор первой леди Украины шокировал общественность, попав на видео 
  • 09:14 – Hyundai рассекретила стоимость и дату выхода нового i30 для России 


Татьяна Терешина показала фигуру в прозрачном белье

Певица приняла участие в провокационной фотосессии. На снимке, которым Татьяна Терешина поделилась в социальных сетях, она позирует в сексуальном облегающем боди, которое не скрывает достоинств ее фигуры.

Татьяна Терешина показала фигуру в прозрачном белье
Татьяна Терешина
// Фото: "Инстаграм"

Певица Татьяна Терешина постоянно удивляет поклонников провокационными кадрами. На одном из недавних снимков артистка позирует сидя в кровати. Пикантности кадру придает тот факт, что на Терешиной надето прозрачное боди, подчеркивающие все достоинства ее фигуры. После того, как знаменитость сделала пост в социальных сетях, она решила узнать у подписчиц, как часто они выбирают сексуальное нижнее белье.

«Когда ты проснулся в понедельник как в воскресенье и все равно глаза еще закрыты, но уже хочется быть нарядной. Хоть и съемки сегодня не имеют секси-подоплеку, все равно выберу эту красотку! Скажите, а вы надеваете под пиджаки вот такие секси-штучки или только по особым поводам? Мне интересно, я одна такая или еще есть смелые?» – поинтересовалась Татьяна у тех, кто следит за ее микроблогом.

Поклонники Терешиной нашли, что она потрясающе выглядит. Девушки, подписанные на обновления артистки в социальных сетях, ответили ей, что тоже часто выбирают боди. «Классно», «Люблю подобные вещи», «Это очень круто», «Надеваю без проблем», – обсуждали пользователи социальных сетей.

Ранее Татьяна Терешина объвила в своем микроблоге, что возвращается на сцену. Отметим, что о певице, выступавшей в составе группы Hi-Fi, долгое время ничего не было слышно. В 2011 году вышел дебютный альбом Терешиной, получивший название «Открой мне сердце». Работа над этой пластинкой продолжалась четыре года, в нее вошли такие композиции, как «Обломки чувств», «Будет жарко», «Вестерн» и «Радио Га-га-га». Автором ряда песен стал известный музыкант Noize MC. В 2014 году артистка представила клип «Прости», срежиссированный Романом Трофимовым. 

В своем недавнем посте Терешина поспешила рассказать поклонникам о том, почему не радовала их новыми работами. По признанию певицы, она находилась в творческом поиске.

«Долго выдерживала паузу, хоть и продолжала гастролировать, но ничего не выпускала, а все потому, что не хотела размениваться и потому, что я не люблю делать в полноги. Был не самый легкий период, отчасти и из-за семейных стрессов, так и не опишешь в одном посте весь спектр эмоций, который я пережила за эти два года, пока не выпускала песни. Наконец-то я созрела! Ура! И наконец-то я начала работать над треком. Еще только начало, но меня сильно вдохновляют эти первые шаги новой повзрослевшей и окрепшей меня!» – делилась исполнительница.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171253-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4982
+0.01%
74.1094
+0.75%
1.1700
+0.35%
0.2085
-0.10%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 1 747
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 241
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 209
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 132
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 131
  • 0
Анастасия Волочкова показала свою выпавшую «киску-мурыску» из крошечных трусиков
  • 15:15
  • 1 073
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 068
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 962
  • 0
Компания Onda выпустила планшет «два в одном» V10 Pro
  • 09:19
  • 0
  • 0
Ученые: Ревнивые люди склонны ярко одеваться
  • 09:19
  • 0
  • 0
«Жги Марина! Жги!»: Пьяный позор первой леди Украины шокировал общественность, попав на видео
  • 09:15
  • 0
  • 0
Hyundai рассекретила стоимость и дату выхода нового i30 для России
  • 09:14
  • 0
  • 0
Светлана Бондарчук шокировала поклонников, показав себя в позе «гинекологического кресла»
  • 09:14
  • 0
  • 0
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова закатили вечеринку для звездных друзей
  • 09:12
  • 0
  • 0
Костя Иванов встал на защиту Саши Гозиас
  • 09:11
  • 0
  • 0
Беременная Тата Абрамсон не против окунуться в прорубь на Крещение
  • 09:11
  • 0
  • 0
Компания Onda выпустила планшет «два в одном» V10 Pro
  • 09:19
  • 0
  • 0
Ученые: Ревнивые люди склонны ярко одеваться
  • 09:19
  • 0
  • 0
«Жги Марина! Жги!»: Пьяный позор первой леди Украины шокировал общественность, попав на видео
  • 09:15
  • 0
  • 0
Hyundai рассекретила стоимость и дату выхода нового i30 для России
  • 09:14
  • 0
  • 0
Светлана Бондарчук шокировала поклонников, показав себя в позе «гинекологического кресла»
  • 09:14
  • 0
  • 0
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова закатили вечеринку для звездных друзей
  • 09:12
  • 0
  • 0
Костя Иванов встал на защиту Саши Гозиас
  • 09:11
  • 0
  • 0
Беременная Тата Абрамсон не против окунуться в прорубь на Крещение
  • 09:11
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров