Беременная Анастасия Стоцкая резко сменила имидж. Впервые звезда российского шоу-бизнеса перекрасила свой рыжий цвет.
Сейчас очень сложно узнать в Стоцкой её саму. Однако сама певица нереально довольна результатам. Муж Стоцкой только поддержал супругу в её выборе.
Когда артистка выставила фотоснимок в Instagram, все поклонники были в полном шоке. Благодаря этому оттенку, также стали заметны глаза. В комментариях можно увидеть шквал позитивных отзывов, все в восторге от перевоплощения. Также фолловеры певицы торжествуют, так как Стоцкая перестала скрывать свою беременность. Всё чаще появляются снимки звезды в округлённым животом.
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