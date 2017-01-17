Беременная Анастасия Стоцкая резко сменила имидж

Сейчас очень сложно узнать в Стоцкой её саму. Однако сама певица нереально довольна результатам. Муж Стоцкой только поддержал супругу в её выборе.Когда артистка выставила фотоснимок в Instagram, все поклонники были в полном шоке. Благодаря этому оттенку, также стали заметны глаза.В комментариях можно увидеть шквал позитивных отзывов, все в восторге от перевоплощения. Также фолловеры певицы торжествуют, так как Стоцкая перестала скрывать свою беременность. Всё чаще появляются снимки звезды в округлённым животом.

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