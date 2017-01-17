Экстрасенс Хадуева решилась на свадьбу в реанимации

Как известно, в реанимационное отделение посторонним вход воспрещен. Но ради такого события сотрудники больницы согласились пойти на уступки. Еще 20 лет назад пора хотела быть вместе, но судьба разбросала их по свету. И теперь любящие сердца встретились вновь, чувства вспыхнули с новой силой.Фатима была замужем дважды. Она воспитывает двоих детей и племянника. В жизни все не постоянно. Счастье тоже не может длиться вечно. Однажды, пара гуляла в местном парке. Вдруг у Вахтанга подкосились ноги и он упал. Будучи еще в сознании, мужчина признался своей возлюбленной в любви и предложил выйти замуж. Фатима согласилась, но Вахтанг этого не узнал – он отключился.Сейчас «жених» лежит в реанимации с диагнозом менингит. Вопреки всему церемония бракосочетания назначена на конец января. На этом настояли дети «невесты», они же и подобрали наряд к церемонии. Фатима же надеется, что положительные эмоции дадут мужчине толчок к быстрому выздоровлению.

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