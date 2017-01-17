Мама Алексея Воробьева боится за его жизнь после измены

Надежда Николаевна прокомментировала последние события из жизни наследника. Недавно музыкант признался в социальной сети, что столкнулся с предательством девушки. Родительница артиста объяснила, как после этих событий чувствует себя ее сын.

Известный актер и музыкант Алексей Воробьев полностью погружен в работу. В данный момент он находится за рубежом, где принимает участие в съемках картины. На днях артист сообщил своим поклонникам, что вернувшись на выходные в Россию, он узнал о предательстве любимой девушки. Ранее молодой человек почти никогда не рассказывал фолловерам о своей избраннице, выкладывая кадры, на которых можно было разглядеть лишь силуэт возлюбленной. Бузова поддержала Воробьева после измены любимой

Мама Воробьева Надежда Николаевна всегда в курсе его отношений с представительницами противоположного пола. Женщина рассказала, что это расставание далось Алексею нелегко. По ее словам, наследник сильно переживает из-за того, что его вновь постигла неудача в личной жизни.

«У меня болит душа за сына. Тяжело видеть, как Леша страдает, ведь он действительно верил, что на этот раз точно встретил ту, ради которой стоит жить! Он очень ее любил и берег их отношения от чужих глаз… Но не зря он у меня родился в Крещение. Господь любит его и потому отводит от случайных людей, которые не ему предназначены и не должны быть рядом», - отметила Надежда Николаевна.

Родительница Алексея была знакома со многими девушками, с которыми встречался музыкант. Она считает, что ее сын пока не нашел ту самую единственную, которая будет лояльно относиться к его недостаткам и ждать молодого человека с гастролей.

«Сын у меня очень искренний, и может обманываться, решив, что именно эта девушка предназначена ему судьбой, но Бог все видит. Я верю, что судьба его освободила, чтобы он не сделал ошибки! Его любовь впереди», - поделилась мама Воробьева с Wday.ru.

Напомним, что в 2016-м году Алексей принимал участие в проекте «Холостяк», который выходил в эфире телеканала ТНТ. Однако после завершения шоу молодой человек так и не смог найти себе невесту. Он посчитал, что чувства финалисток были неискренними. Тем не менее, звезда не исключает, что в скором времени свяжет себя узами брака. «Я вырос в большой семье, всегда хотел детей, и был уверен, что у меня их будет много. Не знаю, как и когда - такие вещи бессмысленно планировать. Просто, я чувствую, что в моей жизни это скоро появится», - отметил Алексей.

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