Мама Алексея Воробьева боится за его жизнь после измены

Известный актер и музыкант Алексей Воробьев полностью погружен в работу. В данный момент он находится за рубежом, где принимает участие в съемках картины. На днях артист сообщил своим поклонникам, что вернувшись на выходные в Россию, он узнал о предательстве любимой девушки. Ранее молодой человек почти никогда не рассказывал фолловерам о своей избраннице, выкладывая кадры, на которых можно было разглядеть лишь силуэт возлюбленной. Бузова поддержала Воробьева после измены любимой
Мама Воробьева Надежда Николаевна всегда в курсе его отношений с представительницами противоположного пола. Женщина рассказала, что это расставание далось Алексею нелегко. По ее словам, наследник сильно переживает из-за того, что его вновь постигла неудача в личной жизни.
Родительница Алексея была знакома со многими девушками, с которыми встречался музыкант. Она считает, что ее сын пока не нашел ту самую единственную, которая будет лояльно относиться к его недостаткам и ждать молодого человека с гастролей.
«Сын у меня очень искренний, и может обманываться, решив, что именно эта девушка предназначена ему судьбой, но Бог все видит. Я верю, что судьба его освободила, чтобы он не сделал ошибки! Его любовь впереди», - поделилась мама Воробьева с Wday.ru.
Напомним, что в 2016-м году Алексей принимал участие в проекте «Холостяк», который выходил в эфире телеканала ТНТ. Однако после завершения шоу молодой человек так и не смог найти себе невесту. Он посчитал, что чувства финалисток были неискренними. Тем не менее, звезда не исключает, что в скором времени свяжет себя узами брака. «Я вырос в большой семье, всегда хотел детей, и был уверен, что у меня их будет много. Не знаю, как и когда - такие вещи бессмысленно планировать. Просто, я чувствую, что в моей жизни это скоро появится», - отметил Алексей.
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