Мать Алексея Воробьева переживает за сына после измены возлюбленной

По словам женщины, у нее очень болит душа за Алексея, ведь он верил, что встретил настоящую любовь на этот раз и очень берег ее. Мама артиста уверена, что высшие силы отвели ее сына от случайного человека, который не был предназначен судьбой, а настоящая любовь еще впереди.Алексей Воробьев в свои 28 лет никак не может устроить личную жизнь. Талантливый и обеспеченный артист не смог найти вторую половинку даже на шоу "Холостяк", а накануне стало известно, что у молодого человека был роман, который закончился печально, ведь Алексея предала его возлюбленная. Соответствующий пост появился в личном микроблоге Воробьева в соцсети Instagram, в котором артист признался, что «прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетает холостяком». Алексей посоветовал поклонникам «предупреждать заранее о своих намерениях, если появится желание сделать сюрприз и перелететь ради кого-то через океан на сутки», также разочарованный молодой человек подчеркнул, что «теперь он знает точно, что чудес не бывает».Телеведущая Ольга Бузова, недавно пережившая подобные эмоции, решила поддержать в тяжелую минуту своего коллегу. Девушка написала в комментарии к посту Воробьева о том, что хорошо, что он узнал о предательстве сейчас, ведь такие люди никогда не остановятся и предадут еще не единожды, в свою очередь Алексей поблагодарил экс-участницу проекта "Дом-2" и отметил, что она уж точно понимает, о чем идет речь.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171224-news.html