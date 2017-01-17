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Мать Алексея Воробьева переживает за сына после измены возлюбленной

На днях стало известно об очередной трагедии в личной жизни российского музыканта, актёра, посла доброй воли ООН, победителя проекта "Лёд и пламень", а также представителя РФ на конкурсе "Евровидение-2011" Алексея Воробьева, которого предала возлюбленная, не выдержав проверки расстоянием. Сейчас артист с головой окунулся в съемки фильма, заключив контракт в Канаде, однако за моральное состояние сына очень переживает его мама Надежда Николаевна.

Мать Алексея Воробьева переживает за сына после измены возлюбленной


По словам женщины, у нее очень болит душа за Алексея, ведь он верил, что встретил настоящую любовь на этот раз и очень берег ее. Мама артиста уверена, что высшие силы отвели ее сына от случайного человека, который не был предназначен судьбой, а настоящая любовь еще впереди.

Алексей Воробьев в свои 28 лет никак не может устроить личную жизнь. Талантливый и обеспеченный артист не смог найти вторую половинку даже на шоу "Холостяк", а накануне стало известно, что у молодого человека был роман, который закончился печально, ведь Алексея предала его возлюбленная. Соответствующий пост появился в личном микроблоге Воробьева в соцсети Instagram, в котором артист признался, что «прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетает холостяком». Алексей посоветовал поклонникам «предупреждать заранее о своих намерениях, если появится желание сделать сюрприз и перелететь ради кого-то через океан на сутки», также разочарованный молодой человек подчеркнул, что «теперь он знает точно, что чудес не бывает».

Телеведущая Ольга Бузова, недавно пережившая подобные эмоции, решила поддержать в тяжелую минуту своего коллегу. Девушка написала в комментарии к посту Воробьева о том, что хорошо, что он узнал о предательстве сейчас, ведь такие люди никогда не остановятся и предадут еще не единожды, в свою очередь Алексей поблагодарил экс-участницу проекта "Дом-2" и отметил, что она уж точно понимает, о чем идет речь.


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