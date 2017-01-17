Рэп-битва Oxxxymiron и Johnyboy взорвала интернет

Видео, которое появилось в сети 12 апреля 2015 года, за рекордные сроки увидели почти 30 миллионов людей, что значительно обходит по количеству состязание блогеров Хованского и Ларина, которых посмотрели около 23 миллионов человек.Для пользователей интернета это видео оказалось занимательным, ведь оба рэпера являются довольно известными исполнителями. Неоспоримую победу в рэп-битве одержал рэпер из России Oxxxymiron. Его настоящее имя Мирон Фёдоров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171221-news.html