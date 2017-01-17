Рэп-битва Oxxxymiron и Johnyboy взорвала интернет

Соперничество двух рэперов взорвало интернет. Музыкнт из России Oxxxymiron и латвийский исполнитель того же жанра Johnyboy составили друг другу конкуренцию на битве, которая состоялась еще в апреле 2015 года.
Видео, которое появилось в сети 12 апреля 2015 года, за рекордные сроки увидели почти 30 миллионов людей, что значительно обходит по количеству состязание блогеров Хованского и Ларина, которых посмотрели около 23 миллионов человек. Для пользователей интернета это видео оказалось занимательным, ведь оба рэпера являются довольно известными исполнителями. Неоспоримую победу в рэп-битве одержал рэпер из России Oxxxymiron. Его настоящее имя Мирон Фёдоров.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171221-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.