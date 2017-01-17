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Юлия Проскурякова дает советы матерям недоношенных детей

Звезда рассказала, как ей удалось выходить дочь. Проскурякова не раз говорила, что малышка родилась раньше положенного срока. Известная мама дала рекомендации другим женщинам, которые столкнулись с такими же трудностями в своей жизни.

Юлия Проскурякова дает советы матерям недоношенных детей
Юлия Проскурякова
// Фото: «Инстаграм»

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев не раз вспоминали в интервью, что им через многое пришлось пройти, когда дочь Вероника только появилась на свет. Малышка родилась в 36,5 недель и весила 2695 грамм. С первых дней звездным родителям пришлось бороться за жизнь наследницы. Юлия кормила дочь гораздо чаще, чем другие мамочки, и буквально умоляла ее не отказываться от молока. 

«У нас была проблема с сосательным рефлексом, и нормальное кормление мы наладили только на четвертый день. И это было такое счастье, так прекрасно и до слёз трогательно, потому что 4 дня мы мучились и беспощадно давили мою большую грудь, переполненную молоком, прямо в маленький ротик моей самой любимой в мире недоношенки! Кормить нужно было 8-10 раз в день, и на второй день это стало настоящим стрессом и для меня, и для Ники, и для всего медперсонала», - рассказывала Юлия.

Проскурякова советует другим мамочкам, у которых родились недоношенные детки, не сдаваться, а также прислушиваться к мнениям высококвалифицированных специалистов. По словам певицы, она консультировалась у медиков в Юрмале и в России. Педиатр, который наблюдал Нику с первых дней, упокоила Юлию.

«В таких дерганых переживаниях и в борьбе за вес, а потом ещё с коликами и аллергией на продукты у Вероники, а также со вторичной лактазной недостаточностью мы прожили до 6 месяцев. И на очередном приёме у нашей Дины (врач из Юрмалы) я узнала, что множество детей недотягивают до идеального веса и роста — и в этом нет ничего страшного. Что колики бывают и у абсолютно доношенных детей, что сосательный и другие рефлексы не всегда развиты и сразу заметны у многих детей, и это не говорит о патологии или о недоразвитости», - вспомнила Проскурякова.

Сейчас Вероника развивается как все маленькие дети. Папа и мама девочки нередко делятся видеороликами с участием малышки. Многочисленные подписчики поражаются, как быстро растет наследница Николаева и Проскуряковой. По словам Юлии, дочь уже разбирается в музыке и умеет говорить простые фразы. Детки в Сетке: звездные малыши, чьи фото и видео стали хитами в Интернете

«Старайтесь развивать недоношенного ребеночка в абсолютно обычном режиме и верьте, верьте в своего малыша», - отметила Юлия на форуме Letidor.ru.


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