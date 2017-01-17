Ольга Бузова заговорила о переезде в Испанию

Телеведущая решила внезапно уехать за границу. На этот раз Ольга Бузова остановилась в Марбелье. Источники, приближенные к знаменитости, поговаривают о том, что она решила приобрести недвижимость в этом курортном городе.

Телеведущая Ольга Бузова часто ездит в Испанию, о чем сообщает подписчикам своего микроблога. Не так давно знаменитость устроила шопинг в центре Мадрида вместе с подругами. Звезда и ее приятельницы заглянули в дорогие бутики, а также посидели в одном из самых модных городских ресторанов. На днях Ольга решила снова отправиться в любимую страну. На этот раз Бузова остановилась в Марбелье.

«Я дома», – поделилась знаменитость, добавив к своему посту хэштег «сбежала».

Поклонники Бузовой поддержали ее и пожелали набраться сил перед трудовыми буднями. «Хорошего отдыха!», «Тоже хочу уехать», «Симпатичная», «Как красиво», «Лучшая», «Класс», «Самая-самая», – обсуждали фанаты известной телеведущей.

В то же время некоторые подписчики Ольги были удивлены ее публикацией. Они не могли понять, почему знаменитость называет Испанию своим домом. Между тем, ранее в СМИ появилась информация о том, что Ольга Бузова планирует обосноваться за границей. Журналисты ссылались на помощников звезды, говоривших о том, что она намерена приобрести недвижимость за рубежом. Называлось и конкретное место – курортный город Марбелья, который называют раем для туристов. Там отличный климат, а также прекрасные условия для жизни и отдыха – золотистые пляжи с изумрудными водами и солнце, радующее жителей круглый год.

Ранее знаменитость поддержала популярную праздничную акцию, в ходе которой звезды делились планами на 2017 год. «Я обещаю себе выучить испанский язык, начать ходить в бассейн и записать крутой дуэт!» – поделилась Бузова в социальных сетях. Возможно, что дом в другой стране станет для Ольги отличным стимулом к достижению одной из ее целей.

Отметим, что многие звезды шоу-бизнеса в разное время приобретали недвижимость за рубежом. Так, Кристина Орбакайте и ее муж купили квартиру в Майами, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков являются хозяевами жилья в небольшом испанском городке, а у Филиппа Киркорова есть роскошные апартаменты в Болгарии.

Напомним, что в этом году Ольга Бузова намерена активно работать над сольной программой, чтобы обрадовать поклонников новыми песнями. На одном из светских мероприятий звезда в шутку обратилась к Эмину Агаларову и посоветовала ему начать готовить Crocus City Hall. Ольга Бузова угрожает коллегам по шоу-бизнесу

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