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Ольга Серябкина не хочет детей

Солистка группы «Серебро» поделилась со своими планами на жизнь. Ольга Серябкина пока не хочет детей и семью.

Ольга Серябкина не хочет детей


31-летняя певица не сильно любит рассказывать прессе о своей личной жизни. Все скандалы и слухи вокруг Серябкиной редко комментируются с ее стороны. В недавнем интервью солистка группы «серебро» все-таки решила поделится сокровенным.

Ольга Серябкина призналась, что еще не повстречала человека, с котором готова создать семью. Ее пока устраивает быть независимой женщиной. Певица еще не готова взять на себя ответственность за ребенка. Тем более появление на свет младенца никак не изменят ее взгляды на жизнь.

«Ребенок не должен убить в женщине чувство ее сексуальности, но образ жизни без сомнения изменится. Я не знаю, как это быть мамой. У меня даже мужа нет. А когда у меня появится семья – совершенно неизвестно. В 25 лет я поняла, что готова к такой жизни. Но потом мои гормоны перестали играть, и я начала мыслить по-другому», - рассказала Ольга Серябкина журналистам.


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