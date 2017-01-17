Василий Степанов сломал позвоночник

Звезда фильма «Обитаемый остров» вот уже месяц прикован к больничной койке. Актер попал в клинику с переломом тазобедренной кости и двух позвонков – ему придется снова учиться ходить.
«Несчастье произошло в середине декабря, – рассказывает «СтарХиту» Владислав, приятель актера. – Вася вместе с друзьями возвращался домой из гипермаркета, они покупали подарки к Новому году. На улице тогда было очень холодно, и вся слякоть заледенела. Около подъезда Вася поскользнулся, упал на спину прямо на ступеньки и встать уже не смог!»
Ребята сразу же вызвали скорую помощь и накрыли Степанова куртками, чтобы тот не замерз, – двигать не стали, понимая, что у него может быть поврежден опорно-двигательный аппарат. «Врачи приехали уже через 10 минут, – продолжает Владислав. – Ну а в больнице после обследования и рентгена поставили диагноз». Родственники Степанова навещают каждый день. Даже в канун Нового года близкие его не оставили и приехали поздравить.
Семь лет забвения: как Василий Степанов спасался от депрессии и нищеты
Напомним, еще недавно артист рассказывал «СтарХиту» о намерении вернуться в большое кино. Василий тогда получил несколько интересных предложений и параллельно подрабатывал мойщиком троллейбусов, чтобы помогать семье расплачиваться по кредитам. В свое время близкие актера заняли у банков крупные суммы, чтобы дать ему возможность лечиться. Как только у Степанова появилась работа, он воспользовался шансом быть полезным семье. Судя по всему, Василию потребуется много времени на восстановление, чтобы вновь позволить себе труд. Сейчас его спасают любовь родных и вера в лучшее.
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