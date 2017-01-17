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Василий Степанов сломал позвоночник

Актер серьезно пострадал после падения. В настоящий момент молодой мужчина восстанавливается в больнице. Врачи пока не дают никаких прогнозов о том, когда он вновь сможет ходить. Близкие Василия Степанова рассказали о его самочувствии и отношении к происходящему.

Василий Степанов сломал позвоночник
Василий Степанов
// Фото: «Инстаграм»

Звезда фильма «Обитаемый остров» вот уже месяц прикован к больничной койке. Актер попал в клинику с переломом тазобедренной кости и двух позвонков – ему придется снова учиться ходить.

«Несчастье произошло в середине декабря, – рассказывает «СтарХиту» Владислав, приятель актера. – Вася вместе с друзьями возвращался домой из гипермаркета, они покупали подарки к Новому году. На улице тогда было очень холодно, и вся слякоть заледенела. Около подъезда Вася поскользнулся, упал на спину прямо на ступеньки и встать уже не смог!»

Ребята сразу же вызвали скорую помощь и накрыли Степанова куртками, чтобы тот не замерз, – двигать не стали, понимая, что у него может быть поврежден опорно-двигательный аппарат. «Врачи приехали уже через 10 минут, – продолжает Владислав. – Ну а в больнице после обследования и рентгена поставили диагноз». Родственники Степанова навещают каждый день. Даже в канун Нового года близкие его не оставили и приехали поздравить.

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«Вася совсем не унывает, – говорит Владислав. – Плюс в больнице хорошо кормят. Доктора пока не дают прогнозов, когда он снова начнет ходить. Но восстановительный курс уже утвердили – попросили купить корсет и костыли. Несмотря на боли, Вася шутит: «Зато есть время почитать сценарии!»

Напомним, еще недавно артист рассказывал «СтарХиту» о намерении вернуться в большое кино. Василий тогда получил несколько интересных предложений и параллельно подрабатывал мойщиком троллейбусов, чтобы помогать семье расплачиваться по кредитам. В свое время близкие актера заняли у банков крупные суммы, чтобы дать ему возможность лечиться. Как только у Степанова появилась работа, он воспользовался шансом быть полезным семье. Судя по всему, Василию потребуется много времени на восстановление, чтобы вновь позволить себе труд. Сейчас его спасают любовь родных и вера в лучшее.

«Вася помогал гасить эти кредиты. Тайком он устроился ночным мойщиком троллейбусов в автопарке – мыл по 15 в смену. Наутро брат возвращался, клал на стол пять тысяч и тихо ложился спать. Он до последнего не рассказывал, кем подрабатывает. Говорил лишь: «Самое главное платят!» Сознался только несколько месяцев спустя. Лечение закончилось, а долги остались. Планируем погасить в 2017 году. Васе сейчас посыпались предложения по съемкам в кино. Он охотно соглашается, помня про долг. Денег я у него не прошу и не беру. Говорю: «Это мои проблемы, разберусь!» Но брат хитрец, кладет часть зарплаты мне на карту с подписью: «Спасибо, что были рядом!»


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