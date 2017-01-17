Известная медиаперсона высказалась о сыне Сергея Лазарева

Многие уверены, что всё это было лишь ради пиара. Признание певца поклонников поразило наповал. Лазарев в прошлом году рассказал, что у него есть сын, которому 2.5 года. Исполнитель попросил не лезть в их отношения, и оставить семью в покое.Знаменитый ведущий Отар Кушанашвили делится, что это было пиаром, как и его роман с Кудрявцевой. Телеведущий рассказал, что знаком со всей семьёй артиста, и ему очень жаль, если всё это окажется пиаром, и маленький мальчик просто попал в плен.

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