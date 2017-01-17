Поклонники обсуждают новую грудь Эвелины Бледанс

Известная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс решила сменить московские холода и оказаться в знойном лете. Вместе со своим младшим сыном Семеном она отправилась в Таиланд. Сейчас микроблог артистки изобилует яркими снимками с отдыха. На большинстве фотографий Эвелина позирует в купальниках, демонстрируя шикарное тело. Однако внимание поклонников привлекла пикантная часть тела артистки – ее грудь. Многие заподозрили актрису в том, что она обращалась к пластическим хирургам для того, чтобы сделать свои формы еще более аппетитными.
Эвелина Бледанс готовится к пластическим операциям
Многие не могли поверить в то, что Эвелина все-таки отважилась лечь на операционный стол. Многие помнят, что актриса всегда приветствовала только натуральные формы и гордилась тем, что подарила ей природа. В апреле прошлого года она также отдыхала в Таиланде, однако тогда поклонники бестактно раскритиковали пикантную часть тела. Бледанс достойно держала удар и не стала агрессивно отвечать недоброжелателям.
«Мои чудесные, давайте отвлечемся от обсуждения моей неидеальной груди, выкормившей двух пацанчиков. Я не раз говорила, что против силикона, и ношу, то, что имею. А двое крепких парней на грудном вскармливании для меня намного важнее. И думаю #заздоровьедетей будет намного больше, чем #заупругуюгрудь. Хотя... Кому-то, может, повезло и с тем, и с этим», - писала тогда актриса.
Эвелина Бледанс постоянно заботится о своем внешнем виде, строго следит за питанием, регулярно обращается к косметологу. Даже находясь в отпуске, артистка не позволяет себе расслабляться и наслаждаться самыми разнообразными деликатесами. Вместо этого она сидит на жесткой диете.
«Почти четверо суток на соках пройдено! Не думала, что и день продержусь, но смогла и горда собой. Неужели такая обжорка как Бледанс выдержит это?! Много движенья, прогулок, общения с любимым малышом и желание доказать себе самой, что сможешь. Результат: пульс и давление в норме, цвет лица, свечение кожи, из самых потаенных участков организма ушло то, что там не должно находиться, энергии прибавилось и главное! В голове светло и чисто! Я снова готова видеть мир незатуманенным взором», - похвасталась Эвелина в микроблоге.
Жми «Нравится» и получай самые лучшие советы, новости, рецепты и лайфхаки в Фейсбуке!