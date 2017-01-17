Певица Натали беременна: пол ребенка, когда родит известная певица

Прославленная 42-летняя певица Натали находится в ожидании третьего ребенка. Сегодня именитая звезда перестала скрывать свое "интересное положение", так как округлившийся живот практически невозможно спрятать.Натали уже находится на 6-м месяце беременности и станет мамой в апреле 2017 года. Певица рассказала, что планирует рожать в российских клиниках и категорически не рассматривает заграничные роддома, где часто становятся родителями звездные представители российского шоу-бизнеса.Также Натали узнала и пол ребенка - на свет должен появиться мальчик. Узнав пол будущего ребенка, певица немного расстроилась, ведь в ее семье одни мужчины, но, поразмыслив, решила, что так даже лучше, ведь дочку постоянно будут сравнивать с ее популярной мамой.Примечательно, что Натали умудрялась шесть месяцев скрывать свое «интересное» положение, благодаря смене стиля. А теперь решила первой рассекретить эту информацию. Певица твердо решила, что будет рожать в России, а воспитывать ребенка будет сама, но не без помощи няни.Натали также рассказала, что они с супругом Александром очень счастливы и с нетерпением ждут рождения своего третьего ребенка. Пара уже воспитывает двоих сыновей - 15 летнего Арсения и 6-летнего Анатолия.Напомним, что этим летом Натали с мужем - Александром отпраздновали серебряную свадьбу. Отмечать 25-летие супружеской жизни певица и ее супруг отправились в Будапешт, где провели несколько волшебных дней. Во время поездки пара также отметила день рождения младшего сына.

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