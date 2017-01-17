Больная раком певица Лама Сафонова рассказала о своем состоянии

Артистка откровенно поведала о том, как себя чувствует после тяжелой операции. По словам исполнительницы, ее жизнь превратилась в ад. Тем не менее, Лама Сафонова не намерена сдаваться. Певица настроена на серьезную борьбу.

Не так давно стало известно о том, что певице Ламе Сафоновой поставили страшный диагноз. У артистки обнаружили рак. В своем «Инстаграме» Сафонова сообщила о том, что ей предстоит длительное и дорогостоящее лечение. Недавно блондинка поделилась подробностями борьбы с болезнью. Судя по публикации Ламы, она серьезно настроена и не намерена сдаваться. На днях исполнительнице сделали тяжелую операцию, к которой она готовилась несколько дней.

Певица Лама Сафонова объявила о страшном диагнозе

«17 января. Жива. Шлю первую весточку. Возвращение из ада. Глава 1: «Открыть глаза». Теперь я знаю, что ад существует. Я так измучена нечеловеческой болью, что даже дышу через раз. Спасибо за любовь. Именно это меня держит. Небесный щит со мной. Впереди следующий этап, не менее сложный и жестокий. Спасибо тем, кто не бросил», – сообщила певица, добавив к своему посту такие хэштеги, как «смертельная схватка», «не на ту напал» и «вернусь, чего бы это не стоило».

Подписчики Ламы поддержали ее и посоветовали держаться. «Ты герой», «Поправляйся, умница и красавица», «Здоровья и еще раз здоровья», «Мы с тобой! Молимся за тебя», «Борись, ты сможешь», «Родная, ты такая умница. Крепко тебя обнимаю», «Сил тебе, веры и любви», «Все будет хорошо!» – писали в комментариях к записи артистки.

Ранее Сафонова делилась подробностями своего лечения. Артистка переживает крайне непростой период. Лама откровенно призналась в том, что ей нужна помощь.

«Сегодня сделала МРТ... Ну что же третья стадия, плюс полностью затронуты лимфоузлы… Рак – коварная штука… Произносить это страшно, больно, тяжело, а признаваться тем более... Когда тебя считают сильной, успешной, цветущей и какие могут быть вопросы. В мою семью пришла беда под Новый год… Гарантий нет и времени уже тоже, но могу сказать одно: я намерена бороться. Операция срочная, тяжелая, вырежут несколько органов. В Москве. Сложности ее исходу добавляет моя непереносимость большого спектра лекарств (анестезии, наркоза, антибиотиков и т.д.), которая случилась после нападения на меня в 2012 году и всех предыдущих бед. Сказать, что я сейчас чувствую – это не сказать ничего. Одной мне не справиться», – поведала певица.

Звезды шоу-бизнеса поддержали Сафонову в ее борьбе со страшной болезнью. Они организовали благотворительный концерт в столичном клубе Volta. В мероприятии, которое состоится 22 января, примут участие Наталия Гулькина, Владимир Левкин, Пьер Нарцисс, Дмитрий Нестеров, Анна Калашникова, Женя Рассказова, Афродита и многие другие. Ведущими вечера станут Екатерина Кирмель и Владимир Брилев.

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