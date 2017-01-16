Новости шоу-бизнеса России сегодня, 16 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 16.01.2017

Самые последние новости российского шоу-бизнеса на сегодня, 16 января 2017 года, сообщают о следующих события из личной жизни знаменитостей: Алена Водонаева позволила себе публикацию провокационной фотографии. Анастасия Стоцкая откровенно рассказала о своей беременности. Алексей Воробьев, тем временем, с жутким скандалом расстался со своей возлюбленной.Популярная телеведущая и светская львица Алена Водонаева часто радует своих поклонников свежими фотографиями из своей обыденной жизни. Но накануне она вызвала настоящий скандал из-за откровенного снимка. "Как же надоело отращивать волосы, как же это медленно. Психануть и нарастить что ли?", - написала Водонаева под снимком. Однако внимание поклонников на снимке привлекла не прическа, а сексуальный образ Алены. Девушка облачилась в клетчатую короткую рубашку, подчеркивающую ноги и грудь телеведущей. Конечно же, как предположили подписчики блога теледивы, она пыталась именно продемонстрировать свою красивую фигуру.Очень быстро в комментариях к снимку развернулась жаркая дискуссия. Многие подсчитали данный поступок банальным самопиаром. Однако истинные поклонники Алены пришли к выводу, что с годами ее фигура не только не ухудшается, а даже становится лучше. Этот момент позволяет ей на регулярной основе демонстрировать свое тело, пусть и с помощью откровенных снимков.Известная певица Анастасия Стоцкая недавно перестала скрывать свое "интересное положение". Она призналась, что живет надеждой выйти на сцену еще в марте. Артистка сделала признание на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, опубликовав фотографию, на которой заснята в свободном клетчатом платье. на этот раз Анастасия не пыталась выбрать ракурс. на котором ее широкий наряд смотрелся бы гармонично и "безобидно", а, наоборот, подчеркнула живот, нежно его обняв двумя руками. "Счастье женщина не может скрывать бесконечно...💁 Вот и скоро вылупится мой птенчик. 🐣" – подписала снимок Стоцкая. Далее артистка порекомендовала всем желающим ловить момент и скорее бежать на ее выступления. Анастасия сообщила, что еще в феврале сможет выйти на сцену."Возможно, это будут последние спектакли этого сезона, которые я сыграю. Даст Бог, сыграю и в марте. 🙏Творческая команда спектакля меня очень бережет, так что буду смотреть по своему состоянию и возможностям. Жду встречи с вами!✌😘 " - написала звездная дива, которую сразу же поддержали поклонники. О том, что Анастасия Стоцкая ждет второго ребенка, слухи поползли еще в декабре. В близком окружении артистки эту информацию подтвердили. Отметим, что Анастасия и ее супруг Сергей воспитывают пятилетнего сына Александра. Свободное время певица старается проводить с семьей в своем загородном доме.Прославленный актер и певец Алексей Воробьев накануне признался своим фанатам, что отныне его сердце вновь свободно. Оказалось, что молодой парень расстался со своей возлюбленной. Обстоятельства, которые предшествовали разрыву, никак нельзя назвать приятными. Более того, Алексей выставил в публичное поле обсуждение причин разрыва, которые упирались в измену его пассии. Судя по всему, причиной разрыва стала измена невесты. Певец рассказал, что решил сделать любимой сюрприз и специально ради встречи с ней прилетел на один день из США в Москву. Однако менее чем спустя сутки Воробьев взял обратный билет и теперь возвращается обратно в Америку уже холостяком."Я летел 13 часов, провел в Москве всего 18 часов с момента выхода из самолета и посадки на новый рейс, где я сейчас снова проведу 13 часов в полете. И знаете что? Оно того стоило... Теперь я знаю точно, что чудес не бывает. Прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетаю холостяком... Мораль истории такова. Если хотите сделать сюрприз и перелететь ради кого-то через океан на сутки, лучше предупреждайте о своих намерениях", - написал певец в комментариях к своему фото из самолета. Вместе с этим он назвал "шлюхой" свою экс-девушку, которая сильно оскорбила его своей изменой.

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