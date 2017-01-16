Зачинщик травли Пугачевой просит у нее прощения

Автор скандальной петиции извинился перед Аллой Борисовной через «СтарХит». Мужчина отметил, что не рассчитывал на столь широкую огласку. Кроме того, он уверяет, что его слова изначально неверно истолковали, поэтому документ наделал столько шума. Манукян искренне сожалеет о случившемся и надеется, что Примадонна сможет его простить.

После праздников общественность всколыхнула петиция, созданная ростовчанином Вадимом Манукяном. Мужчина оказался недоволен новогодней программой с участием артистки. «Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны», – написал на сайте change.org Вадим, обращаясь непосредственно к генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту. Петицию поддержали более 150 тысяч человек. Тем временем звездные друзья запустили хэштег #запугачеву, а почитатели певицы создали ответную инициативу в защиту артистки.

«Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников», – отреагировала сама Алла в соцсети. Меж тем автор петиции решил обратиться к Примадонне через «СтарХит».

«Уважаемая Алла Борисовна. Хотелось бы разъяснить ситуацию вокруг петиции, которую я составил, находясь под впечатлением от новогодних голубых огоньков. Ни в коем случае не хотел вас задеть или еще хуже – обидеть. К сожалению, мои слова были неправильно истолкованы. Существует и другая петиция, не моя, именно ее заголовок подлил масла в огонь и вызвал бурную реакцию артистов и СМИ. Я же не призывал изгонять из эфира ни вас, ни ваших коллег. Однако, думаю, сами согласитесь, что новогодний эфир федеральных каналов стоит совершенствовать, менять его формат. Уверен, поклонники были в восторге от возможности оказаться с вами как будто бы за одним столом. Но ведь есть и те, кому такое творчество не близко. Как вы правильно сказали, идея всем нравиться выглядит не логично. С вашим творчеством знаком, особенно люблю песни «Позови меня с собой», «Свеча», «Опять метель»... Создавая петицию, не предполагал, что она вызовет огромный резонанс, спровоцирует ваших друзей, врагов, фанатов. Надеюсь, острая позиция интернет-сообщества вас не сильно расстроила. Мне искренне неприятно за то, как все повернулось, разумеется, не хотел нагнетать напряженности вокруг вашего имени».

Накануне о скандальной истории высказался и сам генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, которому и адресовалась петиция Манукяна. Мужчина заявил, что новогодние программы ежегодно разрабатываются исходя из интересов зрителей и возрастной категории аудитории. По словам Эрнста, именно таким большая часть страны хотела видеть праздничный эфир. Константин Эрнст высказался о скандале с Аллой Пугачевой

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