В Казахстане создали коллекцию одежды для инвалидов-колясочников

Далее в планах создателей коллекции открытие специальных отделов в Алматы и Астане. Эту идею поддерживает и Министерство здравоохранения и социального развития Казахстана.Заместитель председателя общественного объединения "Умит-Надежда" Аруна Жаксагулова не одобрила идею создания одежды для инвалидов, так как, по её мнению, люди с физическими проблемами и так сталкиваются с массой трудностей в обществе, а специальная одежда для них может стать униформой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170573-news.html