В Казахстане создали коллекцию одежды для инвалидов-колясочников

В Казахстане дизайнеры одежды создали первую коллекцию для инвалидов-колясочников. В неё вошли пять моделей, их создали и сшили в одном из ателье, которое входит в Ассоциацию предприятий лёгкой промышленности страны.
Далее в планах создателей коллекции открытие специальных отделов в Алматы и Астане. Эту идею поддерживает и Министерство здравоохранения и социального развития Казахстана. Заместитель председателя общественного объединения "Умит-Надежда" Аруна Жаксагулова не одобрила идею создания одежды для инвалидов, так как, по её мнению, люди с физическими проблемами и так сталкиваются с массой трудностей в обществе, а специальная одежда для них может стать униформой.
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