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В День Святого Валентина дебютирует романтическая комедия с ярославским актером

На День Святого Валентина, который традиционно праздную в феврале, в кинотеатрах страны покажут романтическую комедию с актером из Ярославля Романом Курцыным. Трейлер "Гуляй, Вася" доступен публике для просмотра.

В День Святого Валентина дебютирует романтическая комедия с ярославским актером

Как сообщает ярославский актер Роман Курцын на своей странице в сети "ВКонтакте", ровно через месяц в России ожидается официальная премьера новой отечественной киноработы "Гуляй, Вася!". Дата первого выхода фильма на экраны совпадает с Днем Святого Валентина, а трейлер сообщает, что кинолента будет комедийной и романтической. Снимался романтический проект по сценарию Романа Каримова.
Согласно сюжету ленты "Гуляй, Вася!", главный герой Митя намеревается получить развод от супруги, которая поставила перед ним требование продемонстрировать новую невесту. Для этого Митя просит помочь в данном деле работницу кафе, у которой уже имеется жених-качок. Именно последнего на больших экранах и воплотит Роман Курцын.


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