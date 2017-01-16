В День Святого Валентина дебютирует романтическая комедия с ярославским актером

На День Святого Валентина, который традиционно праздную в феврале, в кинотеатрах страны покажут романтическую комедию с актером из Ярославля Романом Курцыным. Трейлер "Гуляй, Вася" доступен публике для просмотра.
Как сообщает ярославский актер Роман Курцын на своей странице в сети "ВКонтакте", ровно через месяц в России ожидается официальная премьера новой отечественной киноработы "Гуляй, Вася!". Дата первого выхода фильма на экраны совпадает с Днем Святого Валентина, а трейлер сообщает, что кинолента будет комедийной и романтической. Снимался романтический проект по сценарию Романа Каримова. Согласно сюжету ленты "Гуляй, Вася!", главный герой Митя намеревается получить развод от супруги, которая поставила перед ним требование продемонстрировать новую невесту. Для этого Митя просит помочь в данном деле работницу кафе, у которой уже имеется жених-качок. Именно последнего на больших экранах и воплотит Роман Курцын.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170572-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.