Телеканалы AMC и BBC снимут новый сериал по мотивам романов Джона Ле Карре

После того, как популярность получил 6-серийный сериал "Ночной администратор", снятый по мотивам романа Джона Ле Карре, продюсеры приняли решение на экранизацию ещё одного творения автора. Как сообщается, над "Шпионом, пришедшим с холода" будет работать сценарист Саймон Бофой, получивший "Оскара" за работу над "Миллионером из трущоб". Сериал будет иметь небольшое количество эпизодов, также как и "Ночной администратор".История Ле Карре повествует о жизни британского агента в Германии, куда он приезжает в разгар войны, чтобы ликвидировать главу восточногерманской разведки. Роман Ле Карре выходил на широкие экраны ранее.

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