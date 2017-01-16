"Дом-2" новости и слухи сегодня, 16.01.2017: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 16 января

На телепроекте "Дом-2" происходит большое количество событий, среди которых выделяются на сегодня, 16 января, следующие моменты: Майя Донцова никак не может успокоиться, поэтому продолжает с криками выяснять отношения. Ольга Жемчугова разочаровала поклонников своим нарядом. А вот новенькая участница телестройки удивила зрителей своими губами.Новости "Дом-2" и слухи на 6 дней раньше эфира сегодня, 16.01.2017:
— Не успела новенькая участница проекта Лилия Чертрару появиться в периметре, как на нее обрушились с критикой многочисленные телезрители. Они были поражены огромным размером губ девушки. Лилия, по их словам, сразу же выбивается из разряда красивых девушек из-за этой перекаченной части тела. Впрочем, недавний снимок девушки дал не только повод для критики, но и послужил причиной для насмешек над Лилией. На этом фото огромные губы девушки выглядят так, слово они подверглись нападению огромного роя пчел.
— Многие подписчики не поддерживают стремление Ольги Жемчуговой изменить свою внешность, тем более что, по мнению большинства, девушка своими попытками преображения напрочь теряет свою индивидуальность. Подвергаются критике и многие наряды Ольги, многие из которых она надевает исходя из рекламных обязательств. Не так давно недовольство вызвала и очередная обновка Ветер. Подписчики пришили к выводу, что, надев свитер и легинсы, собравшаяся в клуб Ольга, нарядилась как «колхозница».
— Накануне Захар пытался доказать окружающим, что у них с Майей Донцовой имеются проблемы исключительно из-за Ирины Михайловны. В итоге молодой человек добился своего - женщину внесли в бюллетень для голосования. Однако на этим трудности в отношениях молодых людей вовсе не закончились. Дело в том, что Захар, как настоящий ценитель красоты, попросил новую участницу Лилю снять майку и продемонстрировать ему свою… грудь. Конечно же, он сразу начал оправдываться, но поклонники поняли истинную сущность парня.
— Александре Харитоновой, которая едва не потеряла надежду найти в периметре отношения, все-таки улыбнулась удача. Пришедший недавно на проект Сергей Кучеров обозначил свою позицию и теперь предпринимает все возможные действия, чтобы сделать свою избранницу счастливой. Не так давно сообщалось, что Сергей решил сделать ремонт в комнате к приезду Саши, а теперь в сети появилось видео с первого свидания после возвращения Харитоновой на проект. Несмотря на то, что полет в аэротрубе не является новинкой, сама Саша не смогла скрыть переполняющих ее эмоций и неподдельного восторга от невероятного ощущения полета.
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