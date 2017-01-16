"Дом-2" новости и слухи сегодня, 16.01.2017: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 16 января

На телепроекте "Дом-2" происходит большое количество событий, среди которых выделяются на сегодня, 16 января, следующие моменты: Майя Донцова никак не может успокоиться, поэтому продолжает с криками выяснять отношения. Ольга Жемчугова разочаровала поклонников своим нарядом. А вот новенькая участница телестройки удивила зрителей своими губами.— Не успела новенькая участница проекта Лилия Чертрару появиться в периметре, как на нее обрушились с критикой многочисленные телезрители. Они были поражены огромным размером губ девушки. Лилия, по их словам, сразу же выбивается из разряда красивых девушек из-за этой перекаченной части тела. Впрочем, недавний снимок девушки дал не только повод для критики, но и послужил причиной для насмешек над Лилией. На этом фото огромные губы девушки выглядят так, слово они подверглись нападению огромного роя пчел.— Многие подписчики не поддерживают стремление Ольги Жемчуговой изменить свою внешность, тем более что, по мнению большинства, девушка своими попытками преображения напрочь теряет свою индивидуальность. Подвергаются критике и многие наряды Ольги, многие из которых она надевает исходя из рекламных обязательств. Не так давно недовольство вызвала и очередная обновка Ветер. Подписчики пришили к выводу, что, надев свитер и легинсы, собравшаяся в клуб Ольга, нарядилась как «колхозница».— Накануне Захар пытался доказать окружающим, что у них с Майей Донцовой имеются проблемы исключительно из-за Ирины Михайловны. В итоге молодой человек добился своего - женщину внесли в бюллетень для голосования. Однако на этим трудности в отношениях молодых людей вовсе не закончились. Дело в том, что Захар, как настоящий ценитель красоты, попросил новую участницу Лилю снять майку и продемонстрировать ему свою… грудь. Конечно же, он сразу начал оправдываться, но поклонники поняли истинную сущность парня.— Александре Харитоновой, которая едва не потеряла надежду найти в периметре отношения, все-таки улыбнулась удача. Пришедший недавно на проект Сергей Кучеров обозначил свою позицию и теперь предпринимает все возможные действия, чтобы сделать свою избранницу счастливой. Не так давно сообщалось, что Сергей решил сделать ремонт в комнате к приезду Саши, а теперь в сети появилось видео с первого свидания после возвращения Харитоновой на проект. Несмотря на то, что полет в аэротрубе не является новинкой, сама Саша не смогла скрыть переполняющих ее эмоций и неподдельного восторга от невероятного ощущения полета.

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