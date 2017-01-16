Ани Лорак сравнили с восковой фигурой

Артистка вместе с мужем отправилась отдыхать в Центральную Америку. Новогодние праздники исполнительница провела за работой, поэтому только теперь у нее нашлось время сбежать от привычной концертной суеты. Ани Лорак уже успела разместить в соцсети откровенный снимок, который вызвал восторг у подписчиков. Фолловеры сравнили звезду с музейным экспонатом.

Ани Лорак устроила романтический отпуск на Кубе. Она пересекла Атлантический океан вместе с мужем Муратом Налчаджиоглу. Пока женщина опубликовала всего несколько снимков. На одном из них знаменитость позирует в купальнике, который позволяет разглядеть подтянутую фигуру артистки. Поклонники остались в восторге от увиденного. Многие признались, что Лорак напоминает им статую. По их словам, звезда находится в такой хорошей форме, что на нее можно смотреть бесконечно.

Ани Лорак с мужем купили для дочки первую недвижимость

Фолловеры уподобили артистку музейному экспонату, потому что та, по мнению пользователей Сети, выглядит идеально, и каждый изгиб ее тела словно изваяли из воска. Очевидно, что большинство поклонников оставили восторженные комментарии, в которых похвалили Ани Лорак за ее кропотливый труд не только в работе, но и над собственным телом. Они заявляют, что не каждый человек способен поддерживать себя в хорошей форме. А если взять во внимание, что женщине в конце сентября прошлого года исполнилось 38 лет, то это не может не восхищать фанатов.

«Фигура словно слеплена! Идеальная, молодец!», «Нет слов, вы прекрасно выглядите, оставайтесь всегда такой, хоть это и сложно!», «Вас в музей надо ставить, прекрасное тело, браво!», «Очень ждали ваших фото в купальнике, какая вы красивая. Шикарная фигура», – написали комментаторы в Сети.

Подписчиков Ани Лорак также порадовала ее фотография с мужем. Они в очередной раз указали на то, что пара прекрасно смотрится вместе. На их взгляд, влюбленные идеально дополняют друг друга. Фолловеры уверены, что оставаться такой привлекательной певице помогает избранник, ведь от отношения мужчины к женщине зависит, как она будет выглядеть. Комментаторы не раз писали, что рядом с избранником исполнительница просто светится от счастья, которое передается даже на фотографиях.

«Красивые, рада за вас, что отдыхаете, отличного отдыха, дорогие!», «Пусть на вашем лице всегда будет сиять улыбка. И пусть любовь ваша с мужем живёт вечно», «Благодарю за ваш пример! Вы эталон красоты и женственности! Атомная энергия! Спасибо, что своими лучами и любовью согреваете всех, кому это необходимо иногда жизненно! Вы с мужем молодцы», – выразили свое мнение поклонники.

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