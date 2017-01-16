Светлана Ходченкова осмелилась показать фигуру в купальнике

Поклонники поражены хрупкостью актрисы. Одни Светлану Ходченкову за красоту и утонченность называют Афродитой, другие считают, что ей нужно срочно набрать вес. Звезда блокбастера «Викинг», спровоцировавшая споры на тему женской красоты, разделась во время отдыха на Бали.

Актриса Светлана Ходченкова, сыгравшая бывшую монахиню, гречанку Ирину, жену брата Владимира в недавно вышедшем на экраны страны блокбастере «Викинг», эти январские дни вместе с друзьями проводит на Бали. Компанию Светлане составили телеведущая Юлия Барановская, фигуристка Анастасия Гребенкина, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов с женой Марией и другие. Судя по всему, веселая команда снимает одну огромную виллу. Звездные товарищи отлично проводят время, периодически рассказывая подписчикам о том, как они развлекаются на Бали. Юлия Барановская оторвалась с «Иванушками» на Бали

Разумеется, не обходится и без горячих снимков. Светлана Ходченкова поделилась фото, которое запечатлело ее, вероятно, во время исполнения танца. Из одежды на красавице-актрисе только бикини, позволившее поклонникам рассмотреть в деталях, как сложена звезда российского кино. Снимок Светланы спровоцировал споры в ее микроблоге на вечную тему женской красоты. Одни подписчики настолько поражены хрупкостью и худобой актрисы, что советуют ей немедленно прибавить несколько килограммов. Другие же им в пику утверждают, что Ходченкова обладает идеальными пропорциями, и называют ее совершенством, к которому нужно стремиться.

«Что вам нужно поправиться обычно пишут женщины, которым нужно похудеть. Вы - красавица, хочу такие же длинные ноги», «Светлана, вы бесподобны!», «Шикарная, умопомрачительная, талантливая, красавица. Вы мой идеал, «Фигурка – совершенство, вы – Афродита», «Утонченная и нежная. Очень понравилась в образе Ирины в «Викинге», настоящая, естественная, хрупкая», «Афродита по-русски! И никакой иронии! Куда там этим голливудским женщинам!» - забросали Светлану Ходченкову комплиментами ее поклонники.

Стоит отметить, что звезда «Викинга» - не единственная знаменитость, в первые дни января продемонстрировавшая достоинства своей фигуры. Многие звезды в новогодние каникулы устремились в теплые края, где смело обнажились, показывая поклонникам, в какой великолепной форме находятся. Волочкова, Глюк'oZa и Боня обнажились на заграничных курортах

Снимками в бикини порадовали певица Глюк'oZa и телеведущая Виктория Боня, балерина Анастасия Волочкова и теннисистка Мария Шарапова, супруга Сергея Бондарчука Тата и экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь.

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