Светлана Ходченкова осмелилась показать фигуру в купальнике

Актриса Светлана Ходченкова, сыгравшая бывшую монахиню, гречанку Ирину, жену брата Владимира в недавно вышедшем на экраны страны блокбастере «Викинг», эти январские дни вместе с друзьями проводит на Бали. Компанию Светлане составили телеведущая Юлия Барановская, фигуристка Анастасия Гребенкина, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов с женой Марией и другие. Судя по всему, веселая команда снимает одну огромную виллу. Звездные товарищи отлично проводят время, периодически рассказывая подписчикам о том, как они развлекаются на Бали. Юлия Барановская оторвалась с «Иванушками» на Бали
Разумеется, не обходится и без горячих снимков. Светлана Ходченкова поделилась фото, которое запечатлело ее, вероятно, во время исполнения танца. Из одежды на красавице-актрисе только бикини, позволившее поклонникам рассмотреть в деталях, как сложена звезда российского кино. Снимок Светланы спровоцировал споры в ее микроблоге на вечную тему женской красоты. Одни подписчики настолько поражены хрупкостью и худобой актрисы, что советуют ей немедленно прибавить несколько килограммов. Другие же им в пику утверждают, что Ходченкова обладает идеальными пропорциями, и называют ее совершенством, к которому нужно стремиться.
Стоит отметить, что звезда «Викинга» - не единственная знаменитость, в первые дни января продемонстрировавшая достоинства своей фигуры. Многие звезды в новогодние каникулы устремились в теплые края, где смело обнажились, показывая поклонникам, в какой великолепной форме находятся. Волочкова, Глюк'oZa и Боня обнажились на заграничных курортах
Снимками в бикини порадовали певица Глюк'oZa и телеведущая Виктория Боня, балерина Анастасия Волочкова и теннисистка Мария Шарапова, супруга Сергея Бондарчука Тата и экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь.
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