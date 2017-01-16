Авторизация
 
  • 07:15 – Авиакатастрофа в Киргизии сегодня 16.01 17: последние новости, число погибших,видео 
  • 07:15 – Самолет упал сегодня 16 января 2017 в Бишкеке: последние новости, фото и видео, сколько погибло 
  • 07:08 – В Кирове нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку 
  • 07:08 – Perodua опубликовала фото рейсталингового ситикара Axia 


Муж Дианы Гурцкая устроил ей сказку на Бали

Певица с супругом отправились в отпуск на острова. Петр Кучеренко организовал незабываемые каникулы любимой женщине. Во время поездки они изучают достопримечательности страны и знакомятся с особенностями местной культуры.

Муж Дианы Гурцкая устроил ей сказку на Бали
Петр Кучеренко и Диана Гурцкая
// Фото: «Инстаграм»

Диана Гурцкая и ее супруг Петр Кучеренко улетели на две недели на Бали. Остров в Малайском архипелаге пользуется особой популярностью в этом году В январе там стоит прекрасная погода, а температура воды достигает +30 градусов.

Муж артистки устроил ей сказочный отпуск. Они любуются природой острова, посещают местные храмы и изучают особенности культуры жителей. Как отметил Кучеренко в своем микроблоге, балийцы отличаются хорошими творческими навыками. Местные жители создают уникальные скульптуры из бронзы и дерева. Чуть ли не при туристах они обрабатывают материал и вытачивают фигуры. 

Муж Дианы Гурцкая устроил ей сказку на Бали
Диана Гурцкая любуется закатами на Бали
// Фото: Соцсети

Судя по снимкам в социальных сетях Дианы и Петра, они очень довольны отдыхом. «Закат над Бали», - подписала Гурцкая, разместив снимок на фоне заходящего солнца вместе с директором благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям Наталией Чантурия.

Поклонники певицы восхищаются кадром Дианы и желают отличного отдыха. «Невероятная красота!», «Вы прекрасны, как всегда», «Вы - очень красивы , счастья и удачи Вам в жизни!», - писали фолловеры артистки.

Муж Дианы Гурцкая устроил ей сказку на Бали
Петр Кучеренко и Диана Гурцкая наслаждаются пейзажами Бали
// Фото: Соцсети

Супруг Дианы был удивлен непредсказуемой погодой Бали. «На побережье - жара, в горах - тропические ливни. Типичный домик и дворик индонезийского крестьянина. Каждая постройка - это как комната в нашем понимании», - делится впечатлениями Кучеренко. К тому же, Петр познакомился с представителями местной фауны и пообщался с обезьянами. 

Муж Дианы Гурцкая устроил ей сказку на Бали
Петр Кучеренко
// Фото: Соцсети

Сын певицы также отдыхает вместе с родителями, однако они не торопятся показывать фотографии с наследником. Зато совместные кадры пары вызывают настоящий восторг. Диана не раз признавалась в интервью, что надо всегда слушать и слышать своего избранника. «Брак – это совместный каждодневный труд двух людей. Особенно если он межнациональный, как у нас. Не все гладко и розово, разумеется. Но по прошествии десяти лет жизни с моим мужем, я могу точно сказать, что у нас счастливый брак», - рассказывала Гурцкая.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170552-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4935
+0.00%
73.8994
-0.09%
1.1705
+0.21%
0.2093
-0.10%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Авиакатастрофа Ту-154 в Сочи: версия теракта подтверждается данными с европейского спутника
  • 15:14
  • 1 881
  • 0
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 1 337
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 085
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 082
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 038
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 986
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 960
  • 0
Анастасия Волочкова показала свою выпавшую «киску-мурыску» из крошечных трусиков
  • 15:15
  • 894
  • 0
Авиакатастрофа в Киргизии сегодня 16.01 17: последние новости, число погибших,видео
  • 07:15
  • 0
  • 0
Самолет упал сегодня 16 января 2017 в Бишкеке: последние новости, фото и видео, сколько погибло
  • 07:15
  • 0
  • 0
В Кирове нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку
  • 07:08
  • 0
  • 0
Perodua опубликовала фото рейсталингового ситикара Axia
  • 07:08
  • 0
  • 0
Шерлок Холмс 5 сезон дата выхода, на сколько сезонов продлили сериал
  • 07:04
  • 0
  • 0
Новости шоу-бизнеса России сегодня, 16 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 16.01.2017
  • 07:01
  • 0
  • 0
ICI & NYMEX: Мировые цены на нефть растут
  • 07:00
  • 0
  • 0
Ученые проектируют небоскреб высотой в 5 км, который спасет территорию от смога
  • 07:00
  • 0
  • 0
Авиакатастрофа в Киргизии сегодня 16.01 17: последние новости, число погибших,видео
  • 07:15
  • 0
  • 0
Самолет упал сегодня 16 января 2017 в Бишкеке: последние новости, фото и видео, сколько погибло
  • 07:15
  • 0
  • 0
В Кирове нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку
  • 07:08
  • 0
  • 0
Perodua опубликовала фото рейсталингового ситикара Axia
  • 07:08
  • 0
  • 0
Шерлок Холмс 5 сезон дата выхода, на сколько сезонов продлили сериал
  • 07:04
  • 0
  • 0
Новости шоу-бизнеса России сегодня, 16 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 16.01.2017
  • 07:01
  • 0
  • 0
ICI & NYMEX: Мировые цены на нефть растут
  • 07:00
  • 0
  • 0
Ученые проектируют небоскреб высотой в 5 км, который спасет территорию от смога
  • 07:00
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров