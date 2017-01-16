Муж Дианы Гурцкая устроил ей сказку на Бали

Певица с супругом отправились в отпуск на острова. Петр Кучеренко организовал незабываемые каникулы любимой женщине. Во время поездки они изучают достопримечательности страны и знакомятся с особенностями местной культуры.

Диана Гурцкая и ее супруг Петр Кучеренко улетели на две недели на Бали. Остров в Малайском архипелаге пользуется особой популярностью в этом году В январе там стоит прекрасная погода, а температура воды достигает +30 градусов.

Муж артистки устроил ей сказочный отпуск. Они любуются природой острова, посещают местные храмы и изучают особенности культуры жителей. Как отметил Кучеренко в своем микроблоге, балийцы отличаются хорошими творческими навыками. Местные жители создают уникальные скульптуры из бронзы и дерева. Чуть ли не при туристах они обрабатывают материал и вытачивают фигуры.

Судя по снимкам в социальных сетях Дианы и Петра, они очень довольны отдыхом. «Закат над Бали», - подписала Гурцкая, разместив снимок на фоне заходящего солнца вместе с директором благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям Наталией Чантурия.

Поклонники певицы восхищаются кадром Дианы и желают отличного отдыха. «Невероятная красота!», «Вы прекрасны, как всегда», «Вы - очень красивы , счастья и удачи Вам в жизни!», - писали фолловеры артистки.

Супруг Дианы был удивлен непредсказуемой погодой Бали. «На побережье - жара, в горах - тропические ливни. Типичный домик и дворик индонезийского крестьянина. Каждая постройка - это как комната в нашем понимании», - делится впечатлениями Кучеренко. К тому же, Петр познакомился с представителями местной фауны и пообщался с обезьянами.

Сын певицы также отдыхает вместе с родителями, однако они не торопятся показывать фотографии с наследником. Зато совместные кадры пары вызывают настоящий восторг. Диана не раз признавалась в интервью, что надо всегда слушать и слышать своего избранника. «Брак – это совместный каждодневный труд двух людей. Особенно если он межнациональный, как у нас. Не все гладко и розово, разумеется. Но по прошествии десяти лет жизни с моим мужем, я могу точно сказать, что у нас счастливый брак», - рассказывала Гурцкая.

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