Анастасия Стоцкая перестала скрывать беременность

Анастасия Стоцкая перестала скрывать факт собственной беременности и откровенно призналась, что находится в положении. Более того, исполнительница рассказала поклонникам, что появление ребенка ожидается уже в ближайшее время.
Слухи о том, что Анастасия Стоцкая ждет уже второго ребенка, в масс-медиа появлялись давно, да и сама звезда стала носить более свободные наряды. Однако открыто заявлять о своем положении знаменитость не торопилась, стараясь всячески избегать вопросов на данную тему. Накануне на странице певицы в Instagram появилось фото, где Стоцкая позирует перед камерой положив руки на живот. В описании она отметила, что счастье вечно женщина скрывать не может и совсем скоро "вылупится мой птенчик". Таким образом артистка пригласила поклонников на февральские спектакли с ее участием на сцене ДК им. Ленсовета, поскольку они могут стать последним ее проектом перед уходом в декрет. Также Анастасия Стоцкая добавила, что творческая команда спектакля очень ее опекает и бережет. Ориентировочную дату родов певица не назвала.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170549-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.