Анастасия Стоцкая перестала скрывать беременность

Слухи о том, что Анастасия Стоцкая ждет уже второго ребенка, в масс-медиа появлялись давно, да и сама звезда стала носить более свободные наряды. Однако открыто заявлять о своем положении знаменитость не торопилась, стараясь всячески избегать вопросов на данную тему. Накануне на странице певицы в Instagram появилось фото, где Стоцкая позирует перед камерой положив руки на живот. В описании она отметила, что счастье вечно женщина скрывать не может и совсем скоро "вылупится мой птенчик".Таким образом артистка пригласила поклонников на февральские спектакли с ее участием на сцене ДК им. Ленсовета, поскольку они могут стать последним ее проектом перед уходом в декрет. Также Анастасия Стоцкая добавила, что творческая команда спектакля очень ее опекает и бережет. Ориентировочную дату родов певица не назвала.

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