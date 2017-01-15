59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей

Фарида Байзакова уверена, что самое интересное в жизни начинается на пенсии: вечеринки, фитнес, любовь и новое амплуа – натурщицы для художников. Женщине пришлось столкнуться с осуждением родных и друзей, но именно это увлечение помогло ей вновь расцвести.

Посреди аудитории абсолютно голая, в образе Венеры, стоит 59-летняя Фарида Байзакова. У ног модели лежат амфора, морская раковина. Идет второй час работы – студенты филиала Суриковского института в Казани приступили к прорисовке деталей. В помещении прохладно, но натурщица не шелохнется. Через двадцать минут будет перерыв. Она выйдет из образа, завернется в большое махровое полотенце и заварит кружку зеленого чая.

Вспомнить молодость

О такой карьере Фарида не мечтала: в юности шила шубы на фабрике, потом пошла работать в школу – сначала учителем труда, затем русского языка и литературы. Восемнадцать лет рассказывала школьникам о поэтах и их музах. А в 2012 году вышла на заслуженный отдых и сама стала музой для начинающих художников.

Пенсии в одиннадцать тысяч рублей не хватало. И когда Фариде предложили подработать уборщицей за шесть тысяч в институте, она согласилась. Через несколько месяцев в учебном заведении случилась трагедия – умерла натурщица, ей было 83 года. И сотрудник отдела кадров обратился к Фариде с предложением попозировать.

«Я уже занималась подобным, – делится Байзакова со «СтарХитом». – Когда мне было 35 лет, увидела на остановке объявление: «Требуется натурщица». Пришла по адресу, оказалось, это маленькая мастерская, меня рисовали студенты, позировала в одежде. Я так обрадовалась заработанным деньгам – казалось, ничего не делала, только стояла, а мне еще за это и заплатили. Пошла в кафе и все спустила на пирожные, коктейли. И вдруг в 57 лет вновь такое предложение! Да еще и по трудовому договору, с оплатой 90 рублей за час».

Фариду прикрепили к группе четвертого курса. Преподаватель рассказал, что если работать с девяти утра до шести вечера, можно зарабатывать около шести тысяч рублей в месяц. При росте 154 см Фарида весит 80 килограммов. Когда в первый раз предложили раздеться, она смутилась. Но педагог успокоила: у всех студентов есть мамы, бабушки, тетушки, и они понимают, как выглядит зрелое тело. И Фарида согласилась. В первое время часто просила разрешения присесть. Однажды в аудитории было прохладно, и заботливые студенты поставили рядом с моделью тепловые пушки.

«Видимо, от недостатка кислорода я упала в обморок, – вспоминает натурщица. – Когда пришла в себя, вокруг бегали ребята, они и привели меня в чувство. Я собралась, вернулась на «пьедестал» и доработала. Стоя могу позировать максимум четыре часа, а вот сидя или полулежа – хоть весь день».

Недавно был случай: студент не успел дорисовать Фариду и решил закончить работу дома. Но не завернул картину, а взял в руки и понес через весь город.

«Я случайно его встретила, у меня чуть глаза не вылезли, – говорит натурщица. – Отругать не смогла, только уточнила: «Толик, ты далеко с ней ехать собрался?» Он покраснел, ответил, что уже почти дошел, и пообещал больше так не делать».

Со студентами Фарида дружит, ее часто приглашают на вечеринки. «Она нам даже верхнюю одежду реставрирует, – делится учащаяся института Лариса Бахтиярова. – Мы тоже стараемся ей помогать. Как-то сломалось зарядное устройство от телефона – мы новое подарили. А в прошлом году Фарида призналась, что хочет заниматься спортом и красиво выглядеть, – мы скинулись и купили ей абонемент в спортзал. Раз в неделю она ходит на фитнес, занимается йогой. Фарида Равильевна следит за питанием: не ест жареную, жирную пищу и выпечку, ее утро начинается с ложки замоченного с вечера риса, следующий перекус – только в обед. За несколько часов до позирования она мажет лицо майонезом, говорит, что после этой процедуры оно становится нежно-розового цвета».

ПОСТЫДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Лучшие работы, для которых позировала Фарида, хранятся в методическом фонде Московского института им. Сурикова, украшают квартиры студентов и преподавателей. Ее однокомнатная квартира тоже напоминает выставочный зал – на стенах висит больше тридцати полотен в разных стилях.

«Однажды я вызвала скорую помощь, поднялось давление, – рассказывает натурщица. – Врач долго разглядывал полотна, он не сразу понял, что на всех – его пациентка.

У Фариды двое детей: 26-летний Нияз и 34-летняя Асия. Как-то сын приехал погостить к маме и расстроился, увидев картины. Он попытался ее вразумить, объяснял, что изображение людей у мусульман запрещено. Зато 3-летняя внучка Лиля, дочка Асии, посмотрев галерею, назвала бабулю самой крутой. Однажды Фарида рассказала однокласснице, чем зарабатывает на жизнь, и пригласила к себе в гости показать.

«Она выпалила, что я опустилась ниже плинтуса, скатилась по социальной лестнице, уговаривала оставить постыдное занятие, – говорит натурщица. – А когда узнала, что за час позирования платят 90 рублей, сама решила подзаработать, но ее не взяли. Тощих натурщиц полно, а пышечек, как я, не найти. Уверена: картины, для которых я позирую, когда-нибудь будут стоить баснословных денег».

Фариду во всем поддерживает ее возлюбленный – фотограф Роман. Они встретились много лет назад, Байзакова была в разводе, Рома увидел на улице привлекательную женщину и решил познакомиться, но получил отказ.

«Тогда я еще не была на пенсии, – рассказывает Фарида. – Увидела Романа в школе (он фотографировал учеников) и почувствовала, что это судьба. Но долго не могли понять, кто мы друг для друга. Потом как-то ехали в переполненном троллейбусе, у меня в руках был букет роз, люди прижали нас друг к другу, и мы случайно обнялись. Только после этого я поехала в его холостяцкую квартиру. Роман любит фотографировать меня обнаженной. Правда, все фотографии уничтожаю. Но Рома смеется и распечатывает новые. На картинах я все –таки себе нравлюсь больше».

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