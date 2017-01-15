Авторизация
 
  • 07:15 – Авиакатастрофа в Киргизии сегодня 16.01 17: последние новости, число погибших,видео 
  • 07:15 – Самолет упал сегодня 16 января 2017 в Бишкеке: последние новости, фото и видео, сколько погибло 
  • 07:08 – В Кирове нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку 
  • 07:08 – Perodua опубликовала фото рейсталингового ситикара Axia 


Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты

Harper’s Bazaar, старейший модный журнал в мире, составил список самых стильных женщин на планете. Иллюстрированный ТОП-150 представительниц прекрасного пола издание подготовило в честь своего 150-летия.

Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты


Нетрудно догадаться, что места в этом рейтинге стильных женщин разделили представительницы иностранного шоу-бизнеса, а также модели, актрисы и политики. Полный список с фотографиями представлен на официальном сайте Harper’s Bazaar.

Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты


В число актрис, которых известный журнал выделил за отличный вкус в одежде, вошли Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, Кара Делевинь и всеми признанная икона стиля Сара Джессика Паркер, которая получила звание самой стильной женщины еще много лет назад, вдохновившись ролью Керри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе».

Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты


Шоу-бизнес в данном списке представляют Рианна, Мадонна, Селена Гомес, Дженифер Лопез и Леди Гага, которая не перестает шокировать поклонников своими смелыми образами.

Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты


Редакция журнала Harper’s Bazaar не могла обойти стороной супер моделей. Среди наиболее стильных женщин в этой профессии выделили Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Кэйт Мосс.

Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты


Помимо известных личностей в мире моды, а также шоу-бизнеса и политики журналисты не смогли обделить вниманием стиль популярных блогерш и современных теледив Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер, которые уверенно взбираются на модный Олимп, готовые потеснить своим отменным вкусом в нарядах признанных икон стиля.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170544-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4935
+0.00%
73.8994
-0.09%
1.1705
+0.21%
0.2093
-0.10%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Авиакатастрофа Ту-154 в Сочи: версия теракта подтверждается данными с европейского спутника
  • 15:14
  • 1 881
  • 0
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 1 337
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 085
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 082
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 038
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 986
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 960
  • 0
Анастасия Волочкова показала свою выпавшую «киску-мурыску» из крошечных трусиков
  • 15:15
  • 894
  • 0
Авиакатастрофа в Киргизии сегодня 16.01 17: последние новости, число погибших,видео
  • 07:15
  • 0
  • 0
Самолет упал сегодня 16 января 2017 в Бишкеке: последние новости, фото и видео, сколько погибло
  • 07:15
  • 0
  • 0
В Кирове нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку
  • 07:08
  • 0
  • 0
Perodua опубликовала фото рейсталингового ситикара Axia
  • 07:08
  • 0
  • 0
Шерлок Холмс 5 сезон дата выхода, на сколько сезонов продлили сериал
  • 07:04
  • 0
  • 0
Новости шоу-бизнеса России сегодня, 16 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 16.01.2017
  • 07:01
  • 0
  • 0
ICI & NYMEX: Мировые цены на нефть растут
  • 07:00
  • 0
  • 0
Ученые проектируют небоскреб высотой в 5 км, который спасет территорию от смога
  • 07:00
  • 0
  • 0
Авиакатастрофа в Киргизии сегодня 16.01 17: последние новости, число погибших,видео
  • 07:15
  • 0
  • 0
Самолет упал сегодня 16 января 2017 в Бишкеке: последние новости, фото и видео, сколько погибло
  • 07:15
  • 0
  • 0
В Кирове нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку
  • 07:08
  • 0
  • 0
Perodua опубликовала фото рейсталингового ситикара Axia
  • 07:08
  • 0
  • 0
Шерлок Холмс 5 сезон дата выхода, на сколько сезонов продлили сериал
  • 07:04
  • 0
  • 0
Новости шоу-бизнеса России сегодня, 16 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 16.01.2017
  • 07:01
  • 0
  • 0
ICI & NYMEX: Мировые цены на нефть растут
  • 07:00
  • 0
  • 0
Ученые проектируют небоскреб высотой в 5 км, который спасет территорию от смога
  • 07:00
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров