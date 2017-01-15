Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты

Нетрудно догадаться, что места в этом рейтинге стильных женщин разделили представительницы иностранного шоу-бизнеса, а также модели, актрисы и политики. Полный список с фотографиями представлен на официальном сайте Harper’s Bazaar.В число актрис, которых известный журнал выделил за отличный вкус в одежде, вошли Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, Кара Делевинь и всеми признанная икона стиля Сара Джессика Паркер, которая получила звание самой стильной женщины еще много лет назад, вдохновившись ролью Керри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе».Шоу-бизнес в данном списке представляют Рианна, Мадонна, Селена Гомес, Дженифер Лопез и Леди Гага, которая не перестает шокировать поклонников своими смелыми образами.Редакция журнала Harper’s Bazaar не могла обойти стороной супер моделей. Среди наиболее стильных женщин в этой профессии выделили Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Кэйт Мосс.Помимо известных личностей в мире моды, а также шоу-бизнеса и политики журналисты не смогли обделить вниманием стиль популярных блогерш и современных теледив Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер, которые уверенно взбираются на модный Олимп, готовые потеснить своим отменным вкусом в нарядах признанных икон стиля.

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