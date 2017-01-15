Регина Тодоренко попала в беду во Вьетнаме

Самая знаменитая путешественница на телевидении Регина Тодоренко облетела весь мир и перепробовала на себе все что можно. Но каждый раз съемки «Орла и решки» напоминают ей урок выживания. В настоящее время девушка снимается в 13-м сезоне передачи. Одним из первых мест, куда отправилась рабочая группа, стал солнечный Вьетнам. К слову, весь энтузиазм ведущей быстро пропал, когда машина, в которой ехала Регина, застряла в болоте. Несколько часов ребята пытались оттащить транспорт.
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Тодоренко сняла видео, показав, что инцидент произошел глубокой ночью, поэтому попросить о помощи было некого. В результате, съемка, которая была запланирована на утро, отменилась, поскольку звезде вместе с операторами пришлось провести в дороге больше 12 часов. Регина призналась, что никак не ожидала такого поворота событий. В первом опубликованном в Сети ролике она даже смеялась и выражала надежду на то, что в скором времени проблема будет решена.
Надо сказать, что Регина не сообщила, к какому именно месту она направляется. Однако, судя по коротким роликам, съемочной команде и без того нужно было провести много часов в пути. После того, как автомобиль застрял в болоте, все силы были брошены на то, чтобы вытащить его оттуда. Без транспортного средства они просто не смогли бы добраться до пункта назначения, не говоря уже о том, что запись передачи была бы смещена во времени.
К слову, как только бригада «Орла и решки» добралась до нужного места, Тодоренко разместила в Сети еще один видеоролик, на котором засняла ребят из съемочной группы и пожелала всем провести хороший день. Судя по настронию Регины, она была невероятно счастлива, что изматывающий маршрут был, в конце концов, благополучно преодолен.
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