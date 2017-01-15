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Регина Тодоренко попала в беду во Вьетнаме

Звезда телепередачи «Орел и решка» продолжает участвовать в записи нового сезона. В данный момент девушка вместе с операторами находится в Юго-Восточной Азии. Однако съемки пришлось перенести, поскольку машина, в которой ехала Тодоренко и ее коллеги по программе, заехала в болото. Ребята долго не могли решить проблему и боялись, что не смогут самостоятельно справиться.

Регина Тодоренко попала в беду во Вьетнаме
Ведущая программы «Орел и решка» Регина Тодоренко
// Фото: «Инстаграм»

Самая знаменитая путешественница на телевидении Регина Тодоренко облетела весь мир и перепробовала на себе все что можно. Но каждый раз съемки «Орла и решки» напоминают ей урок выживания. В настоящее время девушка снимается в 13-м сезоне передачи. Одним из первых мест, куда отправилась рабочая группа, стал солнечный Вьетнам. К слову, весь энтузиазм ведущей быстро пропал, когда машина, в которой ехала Регина, застряла в болоте. Несколько часов ребята пытались оттащить транспорт. 

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Тодоренко сняла видео, показав, что инцидент произошел глубокой ночью, поэтому попросить о помощи было некого. В результате, съемка, которая была запланирована на утро, отменилась, поскольку звезде вместе с операторами пришлось провести в дороге больше 12 часов. Регина призналась, что никак не ожидала такого поворота событий. В первом опубликованном в Сети ролике она даже смеялась и выражала надежду на то, что в скором времени проблема будет решена. 

Регина Тодоренко попала в беду во Вьетнаме
Регина Тодоренко была крайне измотана после дороги
// Фото: «Инстаграм»

Надо сказать, что Регина не сообщила, к какому именно месту она направляется. Однако, судя по коротким роликам, съемочной команде и без того нужно было провести много часов в пути. После того, как автомобиль застрял в болоте, все силы были брошены на то, чтобы вытащить его оттуда. Без транспортного средства они просто не смогли бы добраться до пункта назначения, не говоря уже о том, что запись передачи была бы смещена во времени. 

«Вы уже уснули? Поспали и проснулись? А мы все еще едем. У нас просто адская дорога. Просто какой-то ад. Сейчас еще и дождь льет», – пожаловалась знаменитость.

Регина Тодоренко попала в беду во Вьетнаме
Регина Тодоренко рассказывала о происходящем в режиме реально времени
// Фото: «Инстаграм»

К слову, как только бригада «Орла и решки» добралась до нужного места, Тодоренко разместила в Сети еще один видеоролик, на котором засняла ребят из съемочной группы и пожелала всем провести хороший день. Судя по настронию Регины, она была невероятно счастлива, что изматывающий маршрут был, в конце концов, благополучно преодолен. 


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