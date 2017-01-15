В Сети появился трейлер хоррор-версии комедии Рязанова «Ирония судьбы»

В Сети сразу после новогодних праздников появился трейлер хоррор-версии кинофильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы или с легким паром!". Видео длится чуть больше минуты, но за этот период охватывает все события, как это сделано в «Крике».
В видео Лукашин Евгений предстает в образе маньяка-психопата, врывающегося в дом скромного педагога Шевелевой Надежды. Он пугает ее бритвой, терроризирует и предлагает вместе умереть. Зловещий ролик интригует и пугает одновременно, ведь не каждый может представить, что при правильном монтаже фильм может превратиться в ленту в жанре ужасы.
1 января 1976 года лауреат Госпремии СССР, картина «Ирония судьбы», снятая по пьесе Рязанова и Брагинского (1969 год), впервые была показана российскому зрителю. С 90-х фильм стал, можно сказать, традиционным и показывается ежегодно в новогодние праздники.
В 2007 году фильм увидел вторую жизнь – режиссер Тимур Бекмамбетов снял продолжение полюбившейся ленты, рассказывающей о дочери Ипполита и сыне Гали и Лукашина.
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