В Сети появился трейлер хоррор-версии комедии Рязанова «Ирония судьбы»











В видео Лукашин Евгений предстает в образе маньяка-психопата, врывающегося в дом скромного педагога Шевелевой Надежды. Он пугает ее бритвой, терроризирует и предлагает вместе умереть. Зловещий ролик интригует и пугает одновременно, ведь не каждый может представить, что при правильном монтаже фильм может превратиться в ленту в жанре ужасы.1 января 1976 года лауреат Госпремии СССР, картина «Ирония судьбы», снятая по пьесе Рязанова и Брагинского (1969 год), впервые была показана российскому зрителю. С 90-х фильм стал, можно сказать, традиционным и показывается ежегодно в новогодние праздники.В 2007 году фильм увидел вторую жизнь – режиссер Тимур Бекмамбетов снял продолжение полюбившейся ленты, рассказывающей о дочери Ипполита и сыне Гали и Лукашина.

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