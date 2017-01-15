Леонид Агутин разоткровенничался о чувствах к супруге

Артист рассказал поклонникам, что в этом году они отмечают памятную для их семьи дату. Ровно 20 лет назад супруги начали работать в тандеме, поэтому они традиционно отмечают день, когда начали совместную карьеру. Своими чувствами Леонид Агутин решил поделиться в соцсети.

Леонид Агутин поделился приятной новостью со своими фолловерами. Он рассказал им, что ровно 20 лет назад начал выступать на сцене вместе с Анжеликой Варум. И с тех пор поклонники не представляют их друг без друга. Это событие имеет большое значение для певца. Он признался, что чтит его потому, что оно стало судьбоносным, кардинально все изменив. Ведь спустя год после этого Агутин и Варум объявили себя парой и стали жить вместе. Летом 2000 года влюбленные официально узаконили свои отношения.

Агутин поражен тем, как Варум изменилась с годами

Несмотря на то, в этом году знаменитости будут отмечать 17-ю годовщину со дня свадьбы, для них, судя по всему, 15 января является более памятным. С 1997 года пара выступает вместе, поэтому большинство слушателей привыкли видеть их на одной сцене. На протяжении всего этого времени они старались создавать совместные проекты, в которых постоянно шли на уступки друг другу. Таким образом получались цельные композиции, в которых раскрывался музыкальный потенциал каждого из них.

«В этом году исполняется 20 лет, как мы вместе работаем, а сегодня 19 лет, как мы вместе живём! Я невероятно благодарен своей любимой жене за эти годы. Если бы можно было вернуться на 20 лет назад, я бы поступил точно так же. Возьму на себя смелость полагать, что мы оба так думаем. Это удивительно сильное, яркое и уверенное чувство, когда ты понимаешь, что встретил не просто любовь, а свою судьбу. В общем, желаю нам счастья и вам, конечно, дорогие наши!» – написал в «Инстаграме» артист.

Леонид Агутин сопроводил трогательное обращение к жене фотографией из семейного архива. Поклонники выразили мнение, что снимок был сделан примерно в то время, о котором ностальгирует исполнитель. Артист не мог не поделиться чувствами, которые испытывает к супруге. Он считает, что этот человек во многом способствовал тому, чтобы их жизнь сложилась как нельзя лучше. Неудивительно, что знаменитая пара остается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Их музыкальный дуэт, по мнению большинства пользователей Сети, является результатом многолетних трудов. Многие удивляются, как двум прославленным творческим личностям удается уживаться вместе.

«Счастья вам и погоды в доме на долгие лета! Будет у вас все здорово, будет музыка, будет нам радость и удовольствие от вашего творчества!», «Вы оба такие индивидуальные, таких, как Варум, таких, как Агутин Леонид, больше нет. Очень приятно, что есть вы на нашей эстраде. Молодцы!», «Самая прекрасная пара нашей эстрады. Здоровья вам и долгих лет жизни. Вы пример для подражания», «Поздравляю, вы очень красивая и талантливая пара. Просто единственная среди звезд в России. Желаю новых творческих успехов и Ещё три раза по двадцать счастливых семейных лет вместе», – поздравили Леонида подписчики в Сети.

Поклонникам творчества Агутина и Варум кажется, что они одни из немногих отечественных артистов, которые остаются верны себе и не впутывают никого в семейные проблемы. Супруги, по словам фолловером, стараются как можно реже заострять внимание на личной жизни. Благодаря этому они никогда не были замешаны в крупных скандалах. Некоторые признались, что в их собственных семьях идут настоящии споры, кто из двух артистов лучше. Но практически никто не может ответить на этот вопрос. «Всегда думала, кто мне больше нравится, но вы такие неподражаемые, каждый по-своему, что сложно определиться», «Мне больше нравится Варум, мужу – Агутин. Честно, вы оба достойны обожания. Каждый по-своему, спасибо за песни», – поделились мнением поклонники артистов.

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