Леонид Агутин разоткровенничался о чувствах к супруге

Леонид Агутин поделился приятной новостью со своими фолловерами. Он рассказал им, что ровно 20 лет назад начал выступать на сцене вместе с Анжеликой Варум. И с тех пор поклонники не представляют их друг без друга. Это событие имеет большое значение для певца. Он признался, что чтит его потому, что оно стало судьбоносным, кардинально все изменив. Ведь спустя год после этого Агутин и Варум объявили себя парой и стали жить вместе. Летом 2000 года влюбленные официально узаконили свои отношения.
Агутин поражен тем, как Варум изменилась с годами
Несмотря на то, в этом году знаменитости будут отмечать 17-ю годовщину со дня свадьбы, для них, судя по всему, 15 января является более памятным. С 1997 года пара выступает вместе, поэтому большинство слушателей привыкли видеть их на одной сцене. На протяжении всего этого времени они старались создавать совместные проекты, в которых постоянно шли на уступки друг другу. Таким образом получались цельные композиции, в которых раскрывался музыкальный потенциал каждого из них.
Леонид Агутин сопроводил трогательное обращение к жене фотографией из семейного архива. Поклонники выразили мнение, что снимок был сделан примерно в то время, о котором ностальгирует исполнитель. Артист не мог не поделиться чувствами, которые испытывает к супруге. Он считает, что этот человек во многом способствовал тому, чтобы их жизнь сложилась как нельзя лучше. Неудивительно, что знаменитая пара остается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Их музыкальный дуэт, по мнению большинства пользователей Сети, является результатом многолетних трудов. Многие удивляются, как двум прославленным творческим личностям удается уживаться вместе.
Поклонникам творчества Агутина и Варум кажется, что они одни из немногих отечественных артистов, которые остаются верны себе и не впутывают никого в семейные проблемы. Супруги, по словам фолловером, стараются как можно реже заострять внимание на личной жизни. Благодаря этому они никогда не были замешаны в крупных скандалах. Некоторые признались, что в их собственных семьях идут настоящии споры, кто из двух артистов лучше. Но практически никто не может ответить на этот вопрос. «Всегда думала, кто мне больше нравится, но вы такие неподражаемые, каждый по-своему, что сложно определиться», «Мне больше нравится Варум, мужу – Агутин. Честно, вы оба достойны обожания. Каждый по-своему, спасибо за песни», – поделились мнением поклонники артистов.
Жми «Нравится» и получай самые лучшие советы, новости, рецепты и лайфхаки в Фейсбуке!