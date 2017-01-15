Глеб Жемчугов: «Если жена не представит меня бойфренду, я найду его сам»

Экс-звезда «Дома-2» тяжело переживает разрыв с супругой и разлуку с сыном Мишей. Пока Глеб не может вернуть семью, но надеется, что Ольга Ветер одумается и найдет в себе силы восстановить мир в их отношениях. Глеб Жемчугов // Фото: Соцсети
После череды конфликтов с супругой, ее ухода с проекта вместе с сыном и неудавшихся романов Жемчугов неожиданно для всех тоже покинул периметр главной телестройки страны. О новых отношениях пока еще официальной жены, одиночестве и желании все вернуть «СтарХиту» откровенно рассказал сам Глеб.
Глеб Жемчугов о наркозависимости: «Это ложь и провокация»
—
Глеб, для многих твой уход из «Дома-2» стал полной неожиданностью, ведь тогда за семьей ты не ушел. Почему сорвался сейчас?
После возвращения с Сейшельской площадки, которая по атмосфере располагает к самоанализу и переосмыслению всего, я снова оказался в мужской спальне, как и в 20 лет. Казалось, столько всего изменилось, прошло столько времени, а в итоге я вернулся на первоначальную точку – это очень непросто принять. Только на острове я начал действительно осознавать, что потерял семью, мне до сих пор тяжело пережить это. Нервы не выдержали, и я сорвался.—
Но ведь когда уходила Оля, ты за ней не пошел, а потом пробовал построить отношения еще с несколькими девушками…
Меня все обвиняют, пишут комментарии, мол, как ты мог не уйти за ней, когда она столько раз говорила, что хочет покинуть шоу. На самом деле я каждый раз соглашался и не удерживал ее на проекте. Когда она уходила, я в прямом смысле на коленях умолял ее уйти вместе, но она ответила «нет». Насчет девушек – я впервые потерял семью, поэтому просто не понимал, как вести себя в этой ситуации, что делать. Есть такая фраза: «Чтобы забыть одну – надо перебрать десять». Я чувствовал, что тону и пытался хвататься за других. Видимо, думал, что так будет легче.
—
Если ты был готов бросить все и последовать за ней, почему она это не оценила?
Не знаю. На проекте мы погрязли в разборках и ругани, выяснении отношений, мы запутались. Наверное, я сам должен был вовремя забрать их и покинуть проект, но почему-то не сделал этого. У нас не было предательств и измен, как это выставлялось, но в тот момент донести это было очень сложно. После я виделся с ней, просил дать последний шанс, обещал все исправить, но она его не дала. Плакал, говорил: «Давай проведем вместе время, сходим на каток, в кино, в ресторан, просто погуляем по Москве, мы все вернем…» Когда понял, что никому там не нужен, решил остаться. Потом все говорили, что это я бросил семью и выбрал проект, но я никого не бросал.—
На днях появилась информация о том, что за ворота тебя выставило руководство за употребление амфетаминов. Это правда?
Конечно, нет. Это провокация желтой прессы. Никакие анализы я не сдавал и уж тем более ничего не принимал. У меня прекрасные отношения с руководством шоу, мы периодически общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. —
Когда ты все-таки ушел из «Дома-2», где остановился?
Мне было некуда идти, и я позвонил Оле, спросил: «Слушай, я ушел, у меня, кроме тебя, никого нет. Можно я на пару дней приеду, хочу просто поговорить, понять, куда двигаться дальше?» Но она наотрез отказалась: «Нет, я к себе не пущу. Даже не думай». —
Может быть, у нее уже кто-то есть?
Да, у нее новый молодой человек. Сейчас по Интернету даже гуляет их совместное фото. Он работает в той автошколе, куда Оля ходила учиться, когда мы еще жили вместе. Снимок Ольги Ветер с новым бойфрендом облетел сеть // Фото: Соцсети
—
То есть они уже давно знакомы?
Получается, что так. Может быть, они, конечно, тогда не общались близко, а, может, и общались… Не знаю. Некоторые говорили, что уже с проекта она уходила к кому-то. В любом случае, надеюсь, Ольга будет благоразумна и познакомит нас, ведь этот человек будет жить с моим сыном, и я должен его знать. А если не познакомит, то я найду его сам. Просто поговорим по-мужски, войны я точно не хочу. В моих интересах сейчас сделать все, чтобы как можно чаще видеться с сыном.—
Глеб, ты хочешь вернуть семью, при этом, так спокойно принимаешь нового мужчину Оли…
Я просто даю Оле нагуляться. Сейчас она пытается попробовать все новое, пусть. Когда мы пришли на проект, она была обычной девочкой, хотела воспитывать ребенка, сейчас у нее другие приоритеты: деньги, съемки, саморазвитие. Это неплохо, если она хочет, пусть попробует. Я все равно ее жду и надеюсь, что она вернется. —
Но развод все-таки состоится?
К сожалению, да. Мы подали документы в загс, где расписывались – в Братске.
—
Как ты отметил Новый год?
Если честно, то не очень хорошо. Был в гостинице, потом съездил на пару часов поздравить друзей и вернулся. Жена была с новым мужчиной, ребенок – у Олиной мамы в Братске. Я был совсем один. —
У тебя даже не было съемной квартиры в новогоднюю ночь?
Нет. После праздника мне было совсем некуда идти, еще и с чемоданами. Я хотел снимать квартиру рядом с Олей, чтобы быть ближе к сыну. Пока шли поиски, снова попросил жену меня приютить, хотя бы ненадолго, но она не пускает даже на чай. Сказала: «Нет, даже не поднимай больше этот вопрос». —
Разве она живет не в той квартире, что выиграла на «Человеке года?»
Нет, пока там какие-то проблемы. Я особо не вникаю, так как больше не имею отношения к этой квартире, хоть люди, отдающие голоса за нее, болели, в том числе, и за меня. Ольга попросила подписать документы, что я не претендую на жилье, я подписал. Для меня главное, чтобы Миша был счастлив. Мать и ребенок – одно целое, поэтому я отказался от квартиры. Хотя, конечно, обидно, что роль отца сейчас очень занижена: законодательство почти всегда на стороне мамы, даже на вокзалах есть комната «матери и ребенка», а про отцов нигде и ничего. —
А сейчас как обстоит дело с жильем?
Снял квартиру недалеко от жены, стараюсь по-новому выстраивать свою жизнь. Днем работаю в магазине одежды, где уже трудились многие участники «Дома-2», по ночам пишу музыкальный материал, продумываю программы на корпоративы, свадьбы, юбилеи. —
С сыном общаешься?
Конечно. Это для меня самое главное. Очень повезло, что сложились хорошие отношения с тещей, поэтому мы с ней постоянно на связи. В любое время могу пообщаться с сыном по видео.
—
Мне кажется, вся эта ситуация послужила тебе толчком к собственному развитию и поиску себя…
Да! Полностью согласен. Знаю, что все это было мне дано для того, чтобы я прочно встал на ноги, стал серьезным человеком, построил карьеру, смог что-то дать сыну. —
Глеб, несколько раз за интервью ты назвал Олю своей семьей. Почему?
Она родила мне сына, поэтому всегда останется моей семьей, как бы не сложилось наше общение дальше. Но я все еще надеюсь, что пройдет время, она одумается, все переосмыслит и вернется.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170506-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.