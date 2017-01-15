Глеб Жемчугов: «Если жена не представит меня бойфренду, я найду его сам»

Экс-звезда «Дома-2» тяжело переживает разрыв с супругой и разлуку с сыном Мишей. Пока Глеб не может вернуть семью, но надеется, что Ольга Ветер одумается и найдет в себе силы восстановить мир в их отношениях.

После череды конфликтов с супругой, ее ухода с проекта вместе с сыном и неудавшихся романов Жемчугов неожиданно для всех тоже покинул периметр главной телестройки страны. О новых отношениях пока еще официальной жены, одиночестве и желании все вернуть «СтарХиту» откровенно рассказал сам Глеб.

Глеб Жемчугов о наркозависимости: «Это ложь и провокация»

Глеб, для многих твой уход из «Дома-2» стал полной неожиданностью, ведь тогда за семьей ты не ушел. Почему сорвался сейчас?После возвращения с Сейшельской площадки, которая по атмосфере располагает к самоанализу и переосмыслению всего, я снова оказался в мужской спальне, как и в 20 лет. Казалось, столько всего изменилось, прошло столько времени, а в итоге я вернулся на первоначальную точку – это очень непросто принять. Только на острове я начал действительно осознавать, что потерял семью, мне до сих пор тяжело пережить это. Нервы не выдержали, и я сорвался.—Но ведь когда уходила Оля, ты за ней не пошел, а потом пробовал построить отношения еще с несколькими девушками…Меня все обвиняют, пишут комментарии, мол, как ты мог не уйти за ней, когда она столько раз говорила, что хочет покинуть шоу. На самом деле я каждый раз соглашался и не удерживал ее на проекте. Когда она уходила, я в прямом смысле на коленях умолял ее уйти вместе, но она ответила «нет». Насчет девушек – я впервые потерял семью, поэтому просто не понимал, как вести себя в этой ситуации, что делать. Есть такая фраза: «Чтобы забыть одну – надо перебрать десять». Я чувствовал, что тону и пытался хвататься за других. Видимо, думал, что так будет легче.Если ты был готов бросить все и последовать за ней, почему она это не оценила?Не знаю. На проекте мы погрязли в разборках и ругани, выяснении отношений, мы запутались. Наверное, я сам должен был вовремя забрать их и покинуть проект, но почему-то не сделал этого. У нас не было предательств и измен, как это выставлялось, но в тот момент донести это было очень сложно. После я виделся с ней, просил дать последний шанс, обещал все исправить, но она его не дала. Плакал, говорил: «Давай проведем вместе время, сходим на каток, в кино, в ресторан, просто погуляем по Москве, мы все вернем…» Когда понял, что никому там не нужен, решил остаться. Потом все говорили, что это я бросил семью и выбрал проект, но я никого не бросал.—На днях появилась информация о том, что за ворота тебя выставило руководство за употребление амфетаминов. Это правда?Конечно, нет. Это провокация желтой прессы. Никакие анализы я не сдавал и уж тем более ничего не принимал. У меня прекрасные отношения с руководством шоу, мы периодически общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. —Когда ты все-таки ушел из «Дома-2», где остановился?Мне было некуда идти, и я позвонил Оле, спросил: «Слушай, я ушел, у меня, кроме тебя, никого нет. Можно я на пару дней приеду, хочу просто поговорить, понять, куда двигаться дальше?» Но она наотрез отказалась: «Нет, я к себе не пущу. Даже не думай». —Может быть, у нее уже кто-то есть?Да, у нее новый молодой человек. Сейчас по Интернету даже гуляет их совместное фото. Он работает в той автошколе, куда Оля ходила учиться, когда мы еще жили вместе.То есть они уже давно знакомы?Получается, что так. Может быть, они, конечно, тогда не общались близко, а, может, и общались… Не знаю. Некоторые говорили, что уже с проекта она уходила к кому-то. В любом случае, надеюсь, Ольга будет благоразумна и познакомит нас, ведь этот человек будет жить с моим сыном, и я должен его знать. А если не познакомит, то я найду его сам. Просто поговорим по-мужски, войны я точно не хочу. В моих интересах сейчас сделать все, чтобы как можно чаще видеться с сыном.—Глеб, ты хочешь вернуть семью, при этом, так спокойно принимаешь нового мужчину Оли…Я просто даю Оле нагуляться. Сейчас она пытается попробовать все новое, пусть. Когда мы пришли на проект, она была обычной девочкой, хотела воспитывать ребенка, сейчас у нее другие приоритеты: деньги, съемки, саморазвитие. Это неплохо, если она хочет, пусть попробует. Я все равно ее жду и надеюсь, что она вернется. —Но развод все-таки состоится?К сожалению, да. Мы подали документы в загс, где расписывались – в Братске.Как ты отметил Новый год?Если честно, то не очень хорошо. Был в гостинице, потом съездил на пару часов поздравить друзей и вернулся. Жена была с новым мужчиной, ребенок – у Олиной мамы в Братске. Я был совсем один. —У тебя даже не было съемной квартиры в новогоднюю ночь?Нет. После праздника мне было совсем некуда идти, еще и с чемоданами. Я хотел снимать квартиру рядом с Олей, чтобы быть ближе к сыну. Пока шли поиски, снова попросил жену меня приютить, хотя бы ненадолго, но она не пускает даже на чай. Сказала: «Нет, даже не поднимай больше этот вопрос». —Разве она живет не в той квартире, что выиграла на «Человеке года?»Нет, пока там какие-то проблемы. Я особо не вникаю, так как больше не имею отношения к этой квартире, хоть люди, отдающие голоса за нее, болели, в том числе, и за меня. Ольга попросила подписать документы, что я не претендую на жилье, я подписал. Для меня главное, чтобы Миша был счастлив. Мать и ребенок – одно целое, поэтому я отказался от квартиры. Хотя, конечно, обидно, что роль отца сейчас очень занижена: законодательство почти всегда на стороне мамы, даже на вокзалах есть комната «матери и ребенка», а про отцов нигде и ничего. —А сейчас как обстоит дело с жильем?Снял квартиру недалеко от жены, стараюсь по-новому выстраивать свою жизнь. Днем работаю в магазине одежды, где уже трудились многие участники «Дома-2», по ночам пишу музыкальный материал, продумываю программы на корпоративы, свадьбы, юбилеи. —С сыном общаешься?Конечно. Это для меня самое главное. Очень повезло, что сложились хорошие отношения с тещей, поэтому мы с ней постоянно на связи. В любое время могу пообщаться с сыном по видео.Мне кажется, вся эта ситуация послужила тебе толчком к собственному развитию и поиску себя…Да! Полностью согласен. Знаю, что все это было мне дано для того, чтобы я прочно встал на ноги, стал серьезным человеком, построил карьеру, смог что-то дать сыну. —Глеб, несколько раз за интервью ты назвал Олю своей семьей. Почему?Она родила мне сына, поэтому всегда останется моей семьей, как бы не сложилось наше общение дальше. Но я все еще надеюсь, что пройдет время, она одумается, все переосмыслит и вернется.

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