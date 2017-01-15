"Дом-2" новости и слухи сегодня, 15.01.2017: на шесть дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 15 января

Последние новости реалити-шоу "Дом-2" на сегодняшний день, 15 января, передают информацию о следующих событиях: Мария Кахно предалась рассуждениям о таком понятии, как "женское счастье". Сергей Кучеров откровенно признался, что ему комфортно рядом с Александрой Харитоновой. А вот Ольга Рапунцель и Александра Артемова устроили жесткую перепалку.Андрей Чуев признался, что испытывает проблемы с лишним весом, но никак не может собраться с силой воли. "Как же, ну как же разбудить свою силу воли!? Как после трёх недельного спринта по уничтожении жира, не сойти с дистанции и не окунуться в Мир фарша и макаронов с хлебом?!? Все пишут про мотивацию, что она должна быть четкой и ясной, а если мотивация хочет жрать, что делать!? Я пытаюсь худеть последние два года, может я не то пытаюсь делать!? Может просто надо руководствоваться правилом: «Хорошего человека должно быть много» и пойти упороть рульку с хреном!? Нет, жирная мутация! Нет, свиное заливное! Нет прослойка моржа!? Ты должен стать, как малыш Арни! Вперёд. P.S. Только что вы прочитали разговор жирного ленивого тюленя с силой воли. Пока сила воли побеждает, но тюлень очень коварен и опасен. Всем хорошего настроения и побед над самим собой, сегодня и всегда", - поделился с фанатами Андрей.После того, как Александра Артемова оказалась на Сейшельских островах, она сразу же обозначила свою позицию, которая не предусматривала соседство с парой Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко. И если сначала виновницей многочисленных конфликтов считали Ольгу, то теперь себя далеко не с лучшей стороны проявила Александра. В частности, Артемова с помощью поддержки коллектива сумела устроить настоящую травлю оппонентки. Проявила себя девушка даже в общении с ведущей Ксенией Бородиной. На глазах у нее Артемова готова была вышвырнуть Рапунцель с виллы, и к тому же потребовала больше никогда и никак ее не задевать. Не осталась в долгу и сама Ольга, от души прошедшаяся по фигуре Саши и нежеланию девушки следить за собой и заниматься спортом.Сергей Кучеров поведал о своих отношениях с Александрой Харитоновой. "Расскажу вам, как складываются наши отношения с Александрой. Самое главное и неотъемлемое, что присутствует между нами, это полное понимание друг друга, я объясню это коротко и ясно. Как то раз смотрел я фильм и там спросили, что такое любовь? Любовь это когда твоя душа видит свое отражение в другом человеке. На данный момент я не говорю о любви, но в Саше я вижу себя. Помню первый день, когда я только пришел на лобное место, и выразил симпатию в ее сторону, я обратил внимание на ее взгляд, она не смотрела на меня, но я смог прочувствовать что это именно тот человек, который мне нужен. Сейчас происходит именно то, что я тогда увидел, мне это безумно нравится. Мы легко можем разговаривать обо всем, открываемся друг другу, с каждым днем смотрю на нее другими глазами (в хорошем смысле этого слова). Сейчас она пока не может разговаривать, т.к после операции воспалились связки, и надо это дело до конца решить, чем мы сейчас и занимаемся. Мне не мешает ее молчание, потому что мы понимаем друг друга глядя в глаза. Отношения у нас сейчас только развиваются, я стараюсь не косячить дабы Саша не стала громко кричать и выяснять отношения. И вообще дорогие читатели, хочется чтобы каждый из вас встретил такого человека с которым вам будет так комфортно и хорошо. Всем добра", - рассказал парень.Мария Кахно попыталась разобраться в том, что же такое на самом деле пресловутое женское счастье. "У меня очень противоречивые чувства. Я опустошена внутренне, я не могу принять тот факт, что мне понравился мужчина такого формата и поведения, как Дима. Я искренне дала ему шанс, но он все портит своим повелением. Я очень тонкая и ранимая душа. я больше не хочу страдать, и никому из женщин этого не желаю. Я считаю, что в жизни каждой женщины будет шанс, только нужно уметь им воспользоваться и не побояться потерять стабильность, которая по большому счёту не приносит уже ничего, кроме ощущения безбудущности. Каждая женщина достойна счастья Вне зависимости от возраста, статуса и тех обстоятельств, в которых она оказалась. Вне зависимости от чего либо! Верьте и будьте любимы", - отметила в общении с поклонниками Мария.Александра Харитонова удивила телезрителей своим решением примкнуть к лагерю новичков. Но еще больше удивления вызвал тот факт, что Саша согласилась поддержать в ходе свадебного конкурса Дмитрия Дмитренко и Ольгу Рапунцель. Ведь в этом состоянии участвует ее коллега Александра Гозиас, с которой ее связывают довольно теплые отношения. Наряду с Андреем Чуевым поклонники убеждены в том, что Харитонова ведет себя как самая настоящая предательница. Правда, поступать таким образом девушке не впервой, особенно если вспомнить как некрасиво в свое время повела себе Саша по отношению к той же Марине Африкантовой.

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