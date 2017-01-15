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Анастасия Стоцкая открыто заговорила о беременности

34-летняя артистка больше не скрывает интересного положения. На странице в соцсети она сообщила поклонникам, что совсем скоро станет мамой во второй раз. Многие подписчики догадывалась, что артистка беременна, однако до сегодняшнего дня Стоцкая старалась избегать вопросов на эту тему.

Анастасия Стоцкая открыто заговорила о беременности
Певица Анастасия Стоцкая
// Фото: «Инстаграм»

Анастасия Стоцкая готовится стать мамой. Несколько месяцев назад «СтарХит» впервые сообщил о том, что артистка беременна. И все это время поклонники пристально следят за ее аккаунтом в «Инстаграме» и с нетерпением ждут очередных фотографий. Для выхода в свет артистка предпочитала безформенные наряды, которые помогали прикрыть живот. Несмотря на то, что о беременности звезды уже было известно, та старалась не афишировать свое положение.

Беременная Стоцкая перестала прятать округлившийся животик

На одних из последних фотографиях певицы отчетливо виден округлившийся живот. За минувшие несколько месяцев фигура звезды претерпела незначительные изменения, поэтому у многих до последнего были сомнения относительно положения Анастасии. Однако знаменитость не могла долго уклоняться от вопросов фолловеров и скрывать живот одеждой. Как только Стоцкая поделилась приятным известием, фолловеры моментально принялись поздравлять ее с прибавлением в семье.

«Счастье женщина не может скрывать бесконечно. Вот и скоро вылупится мой птенчик», – написала артистка в Сети.

Реакция поклонников оказалась весьма предсказуемой. «Поздравляю, Настюш! Да поможет тебе Господь выносить здорового малыша!», «Круто! Поздравляю, ещё один красавчик или красавица будет», «Ой, как я рада за вас. Искренне поздравляю, здоровой беременности и легких родов,Настя. Вы замечательная!» – оставили комментарии восторженные фолловеры. Многих также интересовало, кого именно ждет Стоцкая. Некоторым кажется, что она родит мальчика, хотя далеко не все придерживаются такого взгляда. Сама Стоцкая пока не рассекретила пол будущего ребенка.

К слову, Анастасия не собирается отменять запланированные выступления. Она заявила, что будет до последнего участвовать во всех спектаклях, которые должны состояться в ближайшие два месяца. По ее словам, творческая группа с пониманием относится к ситуации. 

«Прошу поторопиться на спектакль 8, 9, 10 февраля. Возможно, это будут последние спектакли этого сезона, которые я сыграю. Даст Бог, сыграю и в марте. Творческая команда спектакля меня очень бережет, так что буду смотреть по своему состоянию и возможностям», – отметила Анастасия.

Напомним, певица счастлива в браке с ресторатором Сергеем. Вместе они воспитывают 5-летнего сына Александра. Мальчик растет точной копией своего отца. Анастасия крайне редко делится семейными фотографиями, стараясь как можно меньше привлекать внимание общественности. Поэтому она не хотела заранее сообщать о своей беременности, несмотря на то, что даже близкие друзья женщины подтверждали этот факт. Анастасия Стоцкая развеяла мифы вокруг мужа


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