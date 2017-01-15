Новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 января: тайны российских звезд, слухи о личной жизни знаменитостей

В российском сегменте шоу-бизнеса происходит большое количество крайне интересных для поклонников звезд событий. На сегодня, 15 января, будет уместно выделить следующие из них: Ольга Бузова поспешила утешить Алексея Воробьева после измены девушки. Фигура Светланы Ходченковой вызвала жаркие споры. Сыну Эвелины Бледанс провели операцию.Ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова, которая переживает сложный период в жизни из-за развода с Дмитрием Тарасовым, пришла на помощь певцу Алексею Воробьеву, который страдает из-за измены любимой девушки. Талантливый певец, актер и режиссер Алексей Воробьев сообщил о том, что его сердце снова свободно. Он расстался со своей возлюбленной. Обстоятельства, поспособствовавшие этому, сложно назвать приятными. В своем Instagram Алексей Воробьев сообщил о том, что его его очередные романтические отношения завершились со скандалом. Судя по всему, причиной разрыва стала измена невесты. Примечательно указать еще и на тот факт, что вскоре Воробьев попросил всех "моралистов" перестать читать ему нотации. Он их послал по известному адресу на три буквы, тогда как свою бывшую пассию назвал "шлюхой".Некоторые коллеги Алексея по цеху поддержали его в непростой ситуации. На помощь певцу поспешила и Ольга Бузова. Она одна из первых прокомментировала ситуацию. Девушка выразила мнение, что предательство не прощается, а люди которые хоть раз пошли на это, непременно повторят свою ошибку. Ей кажется, что Воробьев рано или поздно узнал бы об этом. "Предавший один раз - предаст еще. Это люди такие. Предатели. Поэтому хорошо, что ты узнал", - оставила лаконичную запись в блоге артиста бывшая жена футболиста Тарасова. Алексей тут же ответил Ольге: "Ты понимаешь, о чем я". Таким образом, поклонникам теледивы не составила труда сделать вывод, что за ее бывшим супругом водился такой грешок, как измена, на что сама Бузова неоднократно намекала ранее.Прославленная актриса Светлана Ходченкова на закате своего отпуска решила продемонстрировать поклонникам фигуру. Первое время она публиковала фото с каникул на Бали, на которых позировала исключительно по пояс. И вот на днях она решилась все-таки представить перед фанатами облаченной в бикини в полный рост. Очень быстро это обстоятельство вызвало бурные обсуждения среди фанатов артистки. Любопытно, что в комментариях под снимком разгорелись жаркие споры о внешнем виде Светланы. Многие подписчики Ходченковой высказали мнение, что артистка сильно похудела и оказалась близка к анорексии. Другие же остались от стройного тела Светланы в диком восторге и попытались «осадить» разбушевавшихся критиков. «Обворожительная девушка с модельной внешностью! Девушка-фейерверк!», «Какая анорексия? Очень классная! Фигура супер!», «Безупречна внешне и еще талантливая!» - написали Ходченковой.К слову, на Бали Светлана отдыхает в компании своих друзей: Юлии Барановской, Андрея Аполлонова-Григорьева и других. Вечера актриса проводит на берегу океана, где встречает неописуемой красоты закаты. Впечатлениями от увиденного она делится со своими подписчиками. Следует напомнить, что под Новый год состоялась премьера нашумевшей картины «Викинг», где Светлана сыграла одну из главных ролей. Помимо этого на днях в эфир вышел сериал «Вы все меня бесите» с участием Ходченковой. Проще говоря, в настоящее время актриса нарасхват у режиссеров.Популярная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс накануне впервые поведала широкой публике о той сложной операции, через которую прошел ее 4-летний сын Семен Семин. По словам звезды экрана, наиболее тяжелый период остался позади. Впрочем, через год мальчика ждет еще одно вмешательство хирургов. Эвелина уточнила, что до сего момента ее семья предпочитала не распространяться на данный счет. Оказалось, что после рождения мальчику сражу поставили диагноз - врожденный вывих надколенников обеих ног. Но сразу делать операцию было нельзя. Только лишь после того, как Семену исполнился один год - врачи посоветовали пройти через операцию.Несмотря на все сложности, Бледанс предпочитает занимать оптимистическую позицию. Она призналась, что проблемы с ногами - вовсе не самая страшная участь, которая может ожидать детей с синдромом Дауна. В качестве примера она уточнила, что у многих "солнечных" детей имеется врожденный порок сердца. Семена же эта страшная болезнь - обошла стороной. Что же касается ножек, то здесь без операции - обойтись никак нельзя. Одну мальчик перенес стойко, но через год потребуется вторая - на другой ноге.

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