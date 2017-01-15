Охлобыстин собирается стать отцом в седьмой раз

Иван Охлобыстин, популярный российский актер, готовится стать отцом в седьмой раз. Сыграв Андрея Быкова в сериале «Интерны» религиозный деятель намерен вплотную заняться отцовством ещё раз.
Популярный российский актер Иван Охлобыстин, в недавнем прошлом служивший священником в одном из православных приходов, намерен в седьмой раз стать отцом. Во всемирной сети интернет размещён фотоснимок, на котором изображен Охлобыстин в окружении своей семьи на зимнем отдыхе. Актёр, его супруга и дети, включая старшую дочь Варвару, находятся в пределах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. По уточнённым данным, Охлобыстин довольно часто размещает в своём аккаунте в Сети фотографии своей семи. В комментариях к последнему посту артист написал, что количество детей у него скоро возрастёт. «Нас пока шесть, но Варвара знает..», - написал Охлобыстин в интернете.
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