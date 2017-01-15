Охлобыстин собирается стать отцом в седьмой раз

Популярный российский актер Иван Охлобыстин, в недавнем прошлом служивший священником в одном из православных приходов, намерен в седьмой раз стать отцом. Во всемирной сети интернет размещён фотоснимок, на котором изображен Охлобыстин в окружении своей семьи на зимнем отдыхе. Актёр, его супруга и дети, включая старшую дочь Варвару, находятся в пределах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.По уточнённым данным, Охлобыстин довольно часто размещает в своём аккаунте в Сети фотографии своей семи. В комментариях к последнему посту артист написал, что количество детей у него скоро возрастёт., - написал Охлобыстин в интернете.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170485-news.html