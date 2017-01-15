Дочь Эдгарда Запашного одержала большую победу

Девочка заняла первое место в соревнованиях по гимнастике. Родители маленькой Стеши гордятся ею и убеждены, что у их ребенка большое будущее. Малышка усердно занимается и понимает, что работает на результат.

Дрессировщик планирует сделать из дочерей Стефании и Глории звезд цирка и прививает им любовь к будущей профессии. Первые шаги уже сделаны – Стеша одержала большую победу.

«Старшая дочь заняла первое место в городских соревнованиях по художественной гимнастике в своей возрастной категории (пять лет), – поделился со «СтарХитом» Эдгард. – За победу мы с Олей, мамой Стеши, купили ей меховой брелок на сумку, который она хотела».

Стефания ходит в подмосковную детско-юношескую школу по гимнастике с сентября 2016 года. Ее младшая сестра, трехлетняя Глория, занимается там же.

«Девочки тренируются по 3–4 раза в неделю плюс занятия в цирке, на фортепиано, танцы, – рассказала «СтарХиту» мама девочек Ольга Денисова. – За достижения мы их поощряем. У Стеши, например, интересные желания. Однажды она попросила гончарный круг! А на Новый год мы с Эдгардом подарили ей швейную машинку. Еще хотела пианино, но это уже на день рождения».

Напомним, с мамой девочек Эдгард расстался несколько лет назад. Бывшим возлюбленным удалось сохранить теплые дружеские отношения, чтобы заниматься воспитанием дочери вместе без каких-либо разногласий.

«Это была невероятная любовь, – говорил «СтарХиту» Запашный. – Она сразу поняла, что мотаться по гастролям я буду всю жизнь. Оля бросила все и ездила со мной. Спустя какое-то время мы сняли квартиру в Москве, неподалеку от цирка. Все было хорошо, но признаюсь честно – виноват я: еще до рождения Стеши начал себя неправильно вести. Нет какого-то определенного поступка, это множество причин, которые привели к расставанию. Но ради дочерей и самих себя мы с Олей сохранили дружеские отношения. Мы морально готовы, что в дальнейшем у нас появятся свои семьи. Единственное мое требование, чтобы Олин будущий муж, мужчина не пытался стать папой для моих дочек. Максимум, кем он будет, это дядей. Если он постарается как-то это изменить, я переломаю ему все, что можно».

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