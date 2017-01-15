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Дочь Эдгарда Запашного одержала большую победу

Девочка заняла первое место в соревнованиях по гимнастике. Родители маленькой Стеши гордятся ею и убеждены, что у их ребенка большое будущее. Малышка усердно занимается и понимает, что работает на результат.

Дочь Эдгарда Запашного одержала большую победу
Эдгард Запашный
// Фото: «Комсомольская правда»/PhotoXpress.ru

Дрессировщик планирует сделать из дочерей Стефании и Глории звезд цирка и прививает им любовь к будущей профессии. Первые шаги уже сделаны – Стеша одержала большую победу.

«Старшая дочь заняла первое место в городских соревнованиях по художественной гимнастике в своей возрастной категории (пять лет), – поделился со «СтарХитом» Эдгард. – За победу мы с Олей, мамой Стеши, купили ей меховой брелок на сумку, который она хотела».

Стефания ходит в подмосковную детско-юношескую школу по гимнастике с сентября 2016 года. Ее младшая сестра, трехлетняя Глория, занимается там же.

«Девочки тренируются по 3–4 раза в неделю плюс занятия в цирке, на фортепиано, танцы, – рассказала «СтарХиту» мама девочек Ольга Денисова. – За достижения мы их поощряем. У Стеши, например, интересные желания. Однажды она попросила гончарный круг! А на Новый год мы с Эдгардом подарили ей швейную машинку. Еще хотела пианино, но это уже на день рождения».

Дочь Эдгарда Запашного одержала большую победу
Дочь Запашного Стефания лучше всех исполнила номер, состоящий из семи элементов. На фото - с младшей сестрой Глорией
// Фото: Личный архив

Напомним, с мамой девочек Эдгард расстался несколько лет назад. Бывшим возлюбленным удалось сохранить теплые дружеские отношения, чтобы заниматься воспитанием дочери вместе без каких-либо разногласий.

«Это была невероятная любовь, – говорил «СтарХиту» Запашный. – Она сразу поняла, что мотаться по гастролям я буду всю жизнь. Оля бросила все и ездила со мной. Спустя какое-то время мы сняли квартиру в Москве, неподалеку от цирка. Все было хорошо, но признаюсь честно – виноват я: еще до рождения Стеши начал себя неправильно вести. Нет какого-то определенного поступка, это множество причин, которые привели к расставанию. Но ради дочерей и самих себя мы с Олей сохранили дружеские отношения. Мы морально готовы, что в дальнейшем у нас появятся свои семьи. Единственное мое требование, чтобы Олин будущий муж, мужчина не пытался стать папой для моих дочек. Максимум, кем он будет, это дядей. Если он постарается как-то это изменить, я переломаю ему все, что можно». 

Дочь Эдгарда Запашного одержала большую победу
Эдгард с дочками Стешей и Глорией
// Фото: Личный архив


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