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Звезда «Битвы экстрсасенсов» похвастался презентом за пять миллионов

Зиррадин Рзаев получил подарок от крупного бизнесмена. Ясновидящий объяснил, почему принял столь дорогостоящий аксессуар от товарища, а также поведал о своей коллекции часов. Как выяснилось, мужчина и сам никогда не жалеет средств, чтобы порадовать близких.

Звезда «Битвы экстрсасенсов» похвастался презентом за пять миллионов
Зираддин Рзаев
// Фото: Личный архив

Первые две недели нового года – время поздравлений и подарков. Звезда «Битвы экстрасенсов» и ведущий телеканала RU TV Зираддин Рзаев получил на праздники роскошный презент, которым поспешил похвастаться с поклонниками.

Как выяснилось, тратиться на столь дорогостоящий аксессуар ясновидящий получил от товарища. Мужчина отметил, что старается не принимать столь дорогостоящих подарков, но в этот раз просто не мог отказать.

«Это швейцарские часы, эксклюзивные, таких в мире всего несколько экземпляров, - поделился со «СтарХитом» Зираддин. – Их нет в продаже. Мне их подарил очень близкий друг, практически мой брат, Валерий Ильшаев - владелец дома торжеств «Сафиса» и президент телекомпании TNB. Это, конечно, слишком дорогой подарок, но я не мог его не принять. У меня много часов, можно сказать, что целая коллекция. Есть «Ролекс», есть Vacheron Constantin – любимые бренды. Но все это – подарки. Они стоят очень дорого - от миллиона до 10 миллионов рублей, сам бы я не позволил себе такую покупку. Вообще не люблю пафос, и все, что с ним связано, дорогую одежду, но часы – все-таки моя слабость, друзья про это знают».

Звезда «Битвы экстрсасенсов» похвастался презентом за пять миллионов
Экстрасенс признателен товарищу за такое внимание
// Фото: Личный архив

Рзаев также признался, что и сам любит делать близким дорогие подарки,  часто проводит время за выбором подходящего презента. В основном экстрасенс выбирает роскошные аксессуары или редкие ароматы.

«Я обычно дарю серебряные или золотые украшения, - продолжает экстрасенс. – Глядя на них, человек всегда будет тебя вспоминать. Что есть такой друг, знакомый, как я. Также люблю парфюмерию, иногда делаю и такие подарки. Вообще обожаю радовать людей вниманием даже без повода».

Звезда «Битвы экстрсасенсов» похвастался презентом за пять миллионов
Мужчина не смог отказать другу и принял столь дорогостоящий презент
// Фото: Личный архив


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