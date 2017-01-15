Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами

Трехлетние наследники Аллы Борисовны Пугачевой уже давно закрепили за собой статус одних из самых популярных детей знаменитостей. За жизнью двойняшек Лизой и Гарри пристально следят тысячи поклонников семьи Пугачевой. Они оставляют в микроблогах примадонны и ее мужа Максима Галкина трогательные комментарии, в которых выражают восхищение тем, как быстро растут дети и насколько они подвижны. Фолловеры неоднократно намекали на то, что в столь раннем возрасте в детях звезд уже проявляются творческие способности.
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Исполнительница решила поделиться забавным видео, на котором Лиза отплясывает под популярную композицию. Девочка старается двигаться как можно грациознее и включает в выступление все свое воображение. Подписчики обратили внимание, что малышка прекрасно чувствует ритм, понимает, как лучше подать себя и старается проявить актерские навыки, чтобы танец стал по-настоящему ярким. Они уверены, что если родители вплотную займутся ее творческим воспитанием, она быстро затмит всех звезд эстрады.
Большинство подписчиков едины во мнении, что девочка целиком и полностью копирует поведение звездной мамы. Кто-то обратил внимание, что во время танца Лиза поджимает ноги точно в такой же манере, что и примадонна. Некоторые пришли к выводу, что из нее вырастет настоящая звезда, как это получилось у Кристины Орбакайте.
Алла Борисовна не ограничилась танцами младшей наследницы. Она также опубликовала видео, на котором уже сын Гарри пытается проявить заложенный в нем творческий потенциал. Подобно сестре, он динамично передвигается, стараясь уловить каждый услышанный звук. Очевидно, его радует, что мама снимает выступление на телефон, поэтому он прикладывает все усилия для того, чтобы танец получился крайне интересным.
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