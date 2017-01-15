Смертью солиста Мариинского театра заинтересовались следователи

Силовики изучают обстоятельства, при которых скончался Эдуард Цанга. Певец оперной сцены скоропостижно ушел из жизни 14 января. Артисту одного из самых прославленных театров страны было всего 37 лет. Его уход стал большой утратой для любимой миллионами поклонников «Мариинки».

В воскресенье днем стало известно, что фактом скоропостижной смерти 37-летнего солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги заинтересовались следователи. Следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу на своем сайте разместило сообщение о начале доследственной проверки с целью выявить все обстоятельства кончины певца. Артисты шокированы смертью солиста Мариинского театра

По информации, которую на своем ресурсе приводит ведомство, 13 января Эдуард Цанга обращался за медицинской помощью в связи с тем, что почувствовал себя плохо. Однако от госпитализации артист отказался.

«Днем 14 января 2017 года из-за ухудшения состояния здоровья Эдуарду Цанге была вызвана бригада скорой помощи, однако при проведении реанимационных мероприятий мужчина скончался», - написано в релизе СК. На основании того, что покажет проверка, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 37-летний солист оперной труппы Мариинского театра, бас-баритон Эдуард Цанга скончался 14 января в общежитии театра, расположенного на улице Декабристов в Санкт-Петербурге.

Друзья, знакомые и коллеги певца тяжело переживают эту утрату и не могут поверить в его скоропостижную смерть.

«Очень трудно говорить, дышать, думать… Я злился на него сегодня, что на звонки не отвечает, писал ему смски. Мы должны были увидеться сегодня на «Рождественской сказке», - написал пронзительные строки в одной из социальных сетей друг певца Владимир Валдис Кузьмин. - В Рождество мы с его сыном и другом стреляли в нашем тире ДОСААФ, он попросил пострелять из «Калашникова». Я предложил в следующий раз, на что он ответил: «Сегодня, следующего раза может не быть!» И вот только что сообщили, что его больше нет. Ему было всего 37 лет... Вечная память тебе, Эдик! Ты был самый заводной, самый веселый, самый-самый-самый в Мариинском театре».

Эдурд Цанга является лауреатом и дипломантом множества музыкальных конкурсов, в том числе Международного конкурса Пласидо Доминго «Опералия» и Международного конкурса Елены Образцовой. Эдуард Цанга получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки (класс А. Седова). В 2000 году был принят в Академию молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой, а в 2008 году вошел в состав оперной труппы Мариинского театра.

В репертуаре артиста было более 30 крупных партий. Он принимал участие в мировых премьерах сочинений Родиона Щедрина – «Левша» и «Рождественская сказка». В составе оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга гастролировал в Лондоне, Париже, городах Финляндии, Южной Кореи, Японии и Германии. Исполнял партию Леандра в постановке оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» на сцене Театро Реал (Мадрид), а также в Экс-ан-Провансе (Франция) и Люксембурге.

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