Смертью солиста Мариинского театра заинтересовались следователи

В воскресенье днем стало известно, что фактом скоропостижной смерти 37-летнего солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги заинтересовались следователи. Следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу на своем сайте разместило сообщение о начале доследственной проверки с целью выявить все обстоятельства кончины певца. Артисты шокированы смертью солиста Мариинского театра
По информации, которую на своем ресурсе приводит ведомство, 13 января Эдуард Цанга обращался за медицинской помощью в связи с тем, что почувствовал себя плохо. Однако от госпитализации артист отказался.
«Днем 14 января 2017 года из-за ухудшения состояния здоровья Эдуарду Цанге была вызвана бригада скорой помощи, однако при проведении реанимационных мероприятий мужчина скончался», - написано в релизе СК. На основании того, что покажет проверка, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Напомним, 37-летний солист оперной труппы Мариинского театра, бас-баритон Эдуард Цанга скончался 14 января в общежитии театра, расположенного на улице Декабристов в Санкт-Петербурге.
Друзья, знакомые и коллеги певца тяжело переживают эту утрату и не могут поверить в его скоропостижную смерть.
Эдурд Цанга является лауреатом и дипломантом множества музыкальных конкурсов, в том числе Международного конкурса Пласидо Доминго «Опералия» и Международного конкурса Елены Образцовой. Эдуард Цанга получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки (класс А. Седова). В 2000 году был принят в Академию молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой, а в 2008 году вошел в состав оперной труппы Мариинского театра.
В репертуаре артиста было более 30 крупных партий. Он принимал участие в мировых премьерах сочинений Родиона Щедрина – «Левша» и «Рождественская сказка». В составе оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга гастролировал в Лондоне, Париже, городах Финляндии, Южной Кореи, Японии и Германии. Исполнял партию Леандра в постановке оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» на сцене Театро Реал (Мадрид), а также в Экс-ан-Провансе (Франция) и Люксембурге.
Жми «Нравится» и получай самые лучшие советы, новости, рецепты и лайфхаки в Фейсбуке!