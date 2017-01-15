Бузова поддержала Воробьева после измены любимой

Артист сообщил поклонникам, что прилетел в Москву, чтобы сделать сюрприз своей избраннице. К разочарованию музыканта, его возлюбленная не была готова к встрече. Судя по словам Воробьева, он уличил ее в неверности. Знаменитость не стал скрывать эмоций и рассказал обо всем в Сети. Некоторые коллеги Алексея поддержали его в непростой ситуации.

В настоящее время Алексей Воробьев проживает в США. У него запланированы съемки в одном американском сериале. Именно поэтому ему крайне редко удается приезжать в Москву, чтобы встретиться с близкими и друзьями. Однако в этот раз артист решил пересечь океан, чтобы сделать приятный сюрприз своей избраннице. Вскоре выяснилось, что возлюбленная Алексея не была готова к встрече с ним. Оказалось, что во время отлучки музыканта та с успехом обустраивала личную жизнь.

Алексею Воробьеву пришлось надолго покинуть страну

По словам исполнителя, она предала его. Очевидно, что девушка изменила мужчине, именно поэтому он не смог сдержать эмоций и подробно рассказал о случившемся. Воробьев опубликовал снимок с любимой, в комментариях под которой написал, что собирается забыть ее. Он также отметил, что будет помнить об избраннице только хорошее, но все остальное планирует вычеркнуть и оставить в прошлом. Поклонники обезумили, прочитав слова артиста. Они были повергнуты в шок, ведь не подозревали, что с их кумиром может случиться подобное.

«Я летел 13 часов, провёл в Москве всего 18 часов с момента выхода из самолёта и посадки на новый рейс, где я сейчас снова проведу 13 часов в полёте. И знаете что? Оно того стоило. Теперь я знаю точно, что чудес не бывает. Прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетаю холостяком», – написал в «Инстаграме» артист.

Воробьев предупредил подписчиков, что любой сюрприз нужно заведомо обговаривать с любимым человеком, иначе это приводит к неожиданным последствиям. К слову, он не жалеет о том, что не оповестил девушку заранее, ведь в таком случае он не смог бы догадаться о том, что на самом деле происходит в его личной жизни. Алексей разместил фотографию, на которой его любимая лежит в кровати и обнимает собаку артиста Элвиса. «Запомню нас такими, хорошо? А остальное просто сотру, как-будто этого не было. Сотру твой телефон, благо я не помню его наизусть, сотру твои фото, и сотру тебя из своей жизни», – поделился исполнитель в соцсети.

Алексей сообщил, что в своем микроблоге готов писать все, что посчитает нужным. Поэтому ему безразличны нападки недоброжелателей, которые принялись обвинять его в том, что он выставляет личную жизнь напоказ. Надо отметить, что мужчина довольно редко рассказывал о собственных отношениях, поэтому многие были крайне удивлены, что у него есть девушка. Несмотря на это, они не подозревали, что Воробьев застанет избранницу за изменой именно тогда, когда сам того не предполагал.

Алексей Воробьев заинтриговал интимным снимком возлюбленной

Некоторые представительницы отечественного шоу-бизнеса не остались в стороне и поддержали артиста. Ольга Бузова одна из первых прокомментировала ситуацию. Она выразила мнение, что предательство не прощается, а люди которые хоть раз пошли на это, непременно повторят свою ошибку. Ей кажется, что Воробьев рано или поздно узнал бы об этом.

Развод Ольги Бузовой: каким на самом деле был этот «идеальный брак»

Алексей не оставил без внимания слова ведущей «Дома-2» и подтвердил высказнную ею мысль.

Судя по комментариям под одной из фотографий артиста, певица Виктория Дайнеко также отреагировала на произошедшее. Она оставила смайл-эмодзи, который выражает соболезнование. Скорее всего, молодая мама решила написать слова поддержки Алексею лично. Напомним, что Воробьев и Дайнеко встречались около года. Ходили слухи, что пара даже планировала пожениться, однако вскоре они расстались. Но это не помешало им наладить хорошие, дружеские отношения.

Поклонники артиста не оставили щепетильный вопрос без внимания и выразили свое негодование. Большинство фолловеров поддержали певца. Они попросили его не отчаиваться и верить в лучшее. По их мнению, любое событие в жизни имеет определьное значение. Им кажется, что подобное могло бы произойти в любой момент, поэтому нельзя сильно переживать. Комментаторы начали делиться своим мнением по поводу такого легкомысленного поступка девушки. Кто-то жестко осудил ее, а некоторые потребовали не вмешиваться в ситуацию и дать влюбленным самим решить проблему.

«Алексей, не переживайте. Значит, она того не стоила. Не нужно впускать негатив в свою жизнь», «По-человечески понимаю тебя. Обидно, тем более для вполне себе успешного мужчины получить под дых», ««Все, что ни делается, все к лучшему. Значит, так должно было произойти, я уверена, ты достоин лучшего. Держись!», ««У тебя все будет хорошо! Просто не твой человек, к сожалению», – поддержали артиста фолловеры.

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