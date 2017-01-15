Новости шоу-бизнеса сегодня, 15.01.2017: последние слухи о знаменитостях

Новости шоу-бизнеса информируют о множестве событий из личной жизни знаменитостей России, среди которых на сегодняшний день, 15 января, выделяются следующие моменты: Татьяна Буланова и Вячеслав Радимов воссоединились. Елена Летучая продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Александр Гордон стал отцом уже в четвертый раз.Татьяна Буланова и Владислав Радимов воссоединились. Бывших супругов приметили на хоккейном матче. Популярная певица Татьяна Буланова и тренер "Зенита-2" Владислав Радимов вместе посетили хоккейный матч СКА - "Авангард". Вскоре в прессе появились фотографии, на которых они всей семьей сидят на трибунах Ледового дворца. Однако ли значит ли это, что бывшие супруги преодолели разногласия и снова стали жить вместе, пока неизвестно.Следует напомнить, что 1 декабря Татьяна Буланова объявила о разрыве с Владиславом Радимовым. Популярная певица опубликовала сообщение в Instagram, в котором поблагодарила своего бывшего за 11 лет совместной жизни. "Обидно, когда семьи рушатся, но бывает так, что расстаться лучше, чем мучить друг друга. У нас пропала гармония, которая была... Развод у нас - это следствие наших внутренних моментов..." - объяснила певица. Интересно, что еще в октябре 2016 года СМИ распространили слухи о возможном разводе Булановой и Радимова. Тогда артистка сама невольно спровоцировала шумиху, опубликовав грустное сообщение в Instagram. "Не знаю, что противнее - предательство близкого, как мне казалось, человека или подруги (как мне казалось). Наверно, предательство близкого больнее и страшнее", - написала Татьяна под фото с мужем. За несколько дней до скандала певица тоже обмолвилась о ссоре. "Вот теперь я точно знаю, чем отличается мужчина от м***ка! Мужчина решает проблемы, а му**к их создает..." - оставила интригующее сообщение в микроблоге Буланова. Репортеры предположили, что это был момент, когда артистка узнала об измене благоверного, а последняя запись была сделана под утро, когда закончилось выяснение отношений.Не став терпеть морозы и метель, популярная телеведущая Елена Летучая отправилась в солнечную Коста-Рику. Однако баловать поклонников фотографиями с отдыха телеведущая популярной передачи «Ревизорро» не спешила. Сперва она показывала местные виды, океан и занятия спортом на безлюдном пляже. И теперь Летучая показала и сам результат тренировок. Ее тело в черном купальнике выглядит отлично.Поклонники засыпали ее комплиментами и пожелали отличного отдыха. Видео тренировки Елены тоже собрало немало комментариев. Телеведущая отправилась на занятия ранним утром и потратила немало времени. Она уделяет особое внимание своему здоровью и стройной фигуре. Вместе с супругом Юрием Анашенковым звезда проводит отпуск очень активно: занималась серфингом и взошла на вершину вулкана Аренал, где и сделала фотографию в купальнике. Тут же в адрес телеведущей посыпались восторженные комментарии от ее подписчиков в интернете, из которых следовало, что Елена выглядит просто безупречно.Известный актер и телеведущий Александр Гордон может дать фору многим своим коллегам по шоу-бизнесу, если речь зайдет о количестве детей. Ведь накануне он стал отцом в четвертый раз, что является весомым показателем. Как выяснилось, молодая супруга знаменитого актера Ноза Абдулвасиева произвела на свет второго их совместного ребенка. Роды прошли в ночь на 13 января в одной из столичных клиник. Пол и имя новорожденного малышка пока не сообщаются. Это обстоятельство не является удивительным, ежели признать тот факт, что Гордон вообще является крайне скрытным человеком в плане личной жизни.Напомним, для Александра этот ребенок стал четвертым. У него также есть 28-летняя дочь Анна и 4-летняя Александра от прошлых отношений, а также общий с Нозой сын Александр, которому сейчас 2 года. Примечательно выделить тот факт, что ранее телеведущий неоднократно признавался, что хочет иметь много детей.

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