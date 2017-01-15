Жанна Роштакова, новости сегодня о причинах смерти: бывший муж высказал неожиданную версию

Бывший супруг скончавшейся при невыясненных до сих пор обстоятельствах 33-летней певицы Жанны Роштаковой озвучил новую версию. По мнению Михаила, у экс-солистки группы "Лицей" мог произойти сердечный приступ, а так как в доме она находилась одна, то никто не оказался ей оперативной помощи.Накануне, когда только стало известно о кончине молодой девушки, ее родственники и друзья выдвигали самые разнообразные предположения, которые начинали с несчастного случая и заканчивались проблемами со здоровьем. Не исключается, что Жанна умерла в результате падения полки на голову в тот момент, когда она лежала в ванной комнате. Также следователи не исключают насильственную смерть.По мнению бывшего мужа артистки, ее могло подвести сердце. "Результаты экспертизы завтра только будут известны. Я думаю, что сердечный приступ произошел у Жанночки. В эту ночь плохо она себя чувствовала. Я не могу сказать, почему, что с ней произошло. Знаем одно, что было плохо ей, - сообщил Михаил. - Когда нашли ее, там пузырек корвалола, валерьянки был".В этом непростом вопросе экс-супруг Роштаковой полагается на мнение специалистов. "Ну а что в действительности, это эксперты скажут. Последний раз мы с ней разговаривали 8 января. Ничего не предвещало, чтобы что-то могло с ней случиться, - добавил мужчина. - Пока информации нет никакой, мы сами все ждем".Также отметим, что певец Прохор Шаляпин, который дружин с Жанной Роштаковой, имел с ней телефонный разговор незадолго до кончины девушки. "В понедельник мне позвонила друг моей юности - Жанна Роштакова, которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался, как ребенок. Говорю, мол, сразу встретимся, пойдем туда, сюда... Расписали планы в понедельник 9 января.. Мы дружили с 1999 года, с той самой "Утренней звезды", в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились", - рассказал исполнитель.Напомним, популярная певица Жанна Роштакова участвовала в различных музыкальных концертах и шоу. В 1997 году стала лауреатом Всемирной молодежной премии "Хрустальная нота". В 1999-м она победила на конкурсе "Утренняя Звезда" в Юрмале, а в 2000-м на конкурсе "Зажги свою звезду" в Москве. Большую популярность она снискала, будучи участницей поп-группы "Лицей".

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