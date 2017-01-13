Подруга Бузовой заговорила о причинах ее развода с Тарасовым

Подруга ведущей поделилась подробностями расставания знаменитостей. Она также рассказала о том, как себя чувствует телеведущая. По словам Алены Голосновой, волейболистки и бывшей супруги футболиста Михаила Кузьмина, Ольге Бузовой очень тяжело, но она старается не подавать вида.

В конце прошлого года Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расторгли отношения в Мещанском ЗАГСе Москвы. Пара рассталась после четырех лет брака. Поклонники знаменитостей до сих пор не знают, по какой причине они решили развестись. Слухи по этому поводу ходят самые разные, однако звезды предпочитают воздерживаться от комментариев. На днях журналисты взяли интервью у Алены Голосновой, бывшей жены футболиста Михаила Кузьмина и приятельницы экс-возлюбленных. Девушка призналась, что произошедшее в семье ведущей и спортсмена стало для нее неожиданностью.

Развод Ольги Бузовой: каким на самом деле был этот «идеальный брак»

«У нас с Димой всегда были теплые отношения. Мы понимали друг друга, в чем-то поддерживали. Он нравился мне мужественностью. У него непростой характер, а я люблю, когда у человека свои взгляды и принципы. Не всегда в их отношениях я была на стороне Оли. Но последние события мне не совсем понятны. У каждого своя правда. Сейчас я больше общаюсь с Олей, поэтому о Диме складывается не очень хорошее впечатление…Дима говорит одно, Оля другое. Мы никогда не узнаем, в чем причина», – поделилась девушка.

Как утверждает Алена Голоснова, муж выселил Ольгу Бузову из квартиры и забрал машину. Девушка подтвердила, что звезды расстались по инициативе футболиста. В данный момент известная телеведущая страдает и переживает, но старается держаться и не подавать вида. По мнению Алены, Ольга достойно себя ведет в социальных сетях.

Голоснова также вступилась за Бузову, которую часто называют недалекой. Алена, наоборот, находит подругу очень умным и образованным человеком, которого не испортила популярность. По словам экс-волейболистки, поведение ее приятельницы на сцене – часть образа и «девчачьи штучки».

Алена Голоснова высказалась и по поводу отрицательных качеств Дмитрия Тарасова, близкого друга ее бывшего мужа. Она опровергла многочисленные домыслы о характере спортсмена.

«Дима не жадный. Люди не всегда это афишируют, но я знаю, что он много занимается благотворительностью. Он даже нашей семье помогал финансово. Не сильно, но тем не менее… Кстати, про футболистов говорят, что они бухают. При мне Дима пил считанное число раз. В течение сезона – никогда, даже на день рождения. Тогда еще пришли Кокорин и Самедов. И они тоже не пили, потому что это было перед сборной», – рассказала девушка.

Напомним, что в одном из интервью Ольга Бузова раскрыла причину, по которой рассталась с Дмитрием Тарасовым. Девушка откровенно призналась в том, что она сама во всем виновата, выставляя личную жизнь напоказ.

Ольга Бузова о разрыве с мужем: «Я сама во всем виновата»

Пара Бузовой и Тарасова считалась одной из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе. Их отношениям завидовали многие. Друзья знаменитостей тоже считали их брак идеальным. Алена Голоснова призналась Sports.ru в том, что ни у кого не возникало сомнений в искренности их связи.

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