Бывший супруг озвучил неожиданную причину внезапной смерти Роштаковой

Ранее выдвигалось сразу несколько версий гибели певицы: насильственная смерть, падение полки на голову, инсульт, несчастный случай. Со слов экс-супруга, завтра будут готовы результаты экспертизы, которые поставят точку в этом деле. Он рассказал, что Жанна плохо себя чувствовала, об этом свидетельствует и найденный в квартире флакон корвалола и валерьяны.«Я с ней говорил 8 января и ничего не предвещало беды, поэтому я полагаюсь на опыт специалистов, которые помогут разобраться в произошедшем», - рассказал Михаил.9 января с Роштаковой говорил ее близкий друг Прохор Шаляпин, которому она сообщила о скором возвращении в Москву. Она хотела переехать в столицу на ПМЖ, чем обрадовала своего давнего приятеля. Со слов Шаляпина, они всегда были на одной волне. Роштакова была яркой, талантливой, красивой, а главное здоровой.Шокирована произошедшим и Анастасия Макаревич, солистка «Лицея». Она рассказала, что работала с Жанной недолго, около 13 лет назад, но запомнила ее, как яркого и одухотворенного человека.Напомним, тело Роштаковой было обнаружено во Владивостоке в ванной, наполненной водой.

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