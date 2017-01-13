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Последние новости шоу-бизнеса России сегодня, 13 января 2017: тайны звезд, новости часа

Последние новости шоу-бизнеса России сегодня, 13 января 2017: тайны звезд, новости часа
Шоу-бизнес России представляет из себя пласт большого количества событий, среди которых на сегодняшний день, 4 января, можно выделить следующие: подруга Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова раскрыла экс-супругов. Дочь Валерии Анна Шульгина съехала от родителей, так как обзавелась собственной квартирой. Нюша получила романтический подарок от возлюбленного.

Последние новости шоу-бизнеса России сегодня, 13 января 2017: тайны звезд, новости часа
Подруга рассказала о браке Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. По словам девушки, у нее никогда не возникало сомнений в их любви. Бывшая волейболистка, а ныне - персональный фитнес-тренер Алена Голоснова хорошо знакома с Ольгой Бузовой и Дмитрием Тарасовым. Однако даже она не может точно сказать, почему "тарабузики" развелись. "У каждого своя правда. Сейчас я больше общаюсь с Олей, поэтому о Диме складывается не очень хорошее впечатление. Дима говорит одно, Оля другое. Мы никогда не узнаем, в чем причина ", - пояснила Голоснова.

Однако Алена сообщила, что Ольга и Дмитрий расстались по его инициативе. "Всем видно, что Оля страдает, переживает. В Instagram она ведет себя достойно. Но я знаю, что ей сейчас очень тяжело", - заключила бывшая спортсменка. Голоснова заявила, что в жизни Бузова совсем не такая, какой ее видит общественность. "На самом деле Оля - очень умный и образованный человек. Все остальное - сценический образ и девчачьи штучки. Все мы, девочки, иногда можем потупить, почему нет? Оля абсолютно незвездная, очень хорошая. А то, что говорят… Какая разница, если она одна из самых знаменитых женщин в России?" - задала риторический вопрос фитнес-тренер.

Последние новости шоу-бизнеса России сегодня, 13 января 2017: тайны звезд, новости часа
Дочь прославленной певицы Валерии Анна Шульгина съехала от родителей. Два последних года девушка жила с подругой на съемной квартире, а теперь переселилась в собственные апартаменты. Как стало известно, дочь Валерии живет в двухкомнатной квартире, на пятом этаже 30-этажного дома, неподалеку от Кутузовского проспекта, всего в 20 минутах от Кремля. Большим плюсом является то, что квартира находится неподалеку от родительского дома. Судя по всему, девушка изначально выбирала новое жилище именно с тем условием, чтобы родители находились где-то неподалеку.

Особенностями квартиры Анны Шульгиной являются окна в пол и мебель в стиле хай-тек, а любимым местом в квартире у девушки является кухня, где она любит готовить для своих братьев. Поклонники Анны, коих у нее уже достаточно большое количество, искренне порадовались за те изменения, что произошли в ее жизни.

Последние новости шоу-бизнеса России сегодня, 13 января 2017: тайны звезд, новости часа
Популярная певица Нюша счастлива из-за тех изменений в личной жизни, которые произошли совсем недавно. Речь идет о том, что молодая девушка обрела счастье рядом с возлюбленным. Им оказался состоятельный мужчина, личность которого Нюша тщательным образом скрывает. Накануне, как поведала Нюша, ее избранник порадовал необычным сюрпризом - романтическим путешествием. Еще накануне Нового года звезда узнала о том, что бойфренд приготовил для нее сюрприз в виде романтической поездки в теплые края, но куда именно, до сегодняшнего дня оставалось тайной. Даже самые внимательные поклонники не смогли узнать, куда девушка уехала с возлюбленным.

Примечательно, что в своем блоге исполнительница опубликовала фотографию скрещенных рук и написала: "Куда, не знаю". Таким образом, она сохранила интригу. Также добавим, что ранее в прессе появились сообщения о том, что избранником девушки является советник Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.


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